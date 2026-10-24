Pizza Fan: Σε λειτουργικό αδιέξοδο 101 καταστήματα και χιλιάδες εργαζόμενοι

Με περισσότερα από 100 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan να παραμένουν εκτός λειτουργίας, η έρευνα των αρχών για την υπόθεση φοροδιαφυγής ανοίγει ένα δεύτερο μέτωπο, το οποίο αφορά την επόμενη μέρα για τους συνεργάτες της αλυσίδας και τους εργαζομένους τους.

Για τους franchisees που δεν αναφέρονται ως εμπλεκόμενοι στην έρευνα, το ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις τους όσο παραμένει σε αναστολή η κεντρική υποδομή του δικτύου.

Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, φέρνει στο προσκήνιο τη σύνθετη πραγματικότητα των συστημάτων δικαιόχρησης (franchise) σε περιόδους κρίσης. Από τα 110 σημεία που αριθμεί το δίκτυο, μόνο τα εννέα είναι εταιρικά και τα υπόλοιπα 101 λειτουργούν με το σύστημα των συνεργατών. Αν και η αναλογία αυτή δεν μεταφράζεται κατ’ ανάγκη σε ισάριθμους δικαιοδόχους, αποτυπώνει πόσο πολύ επεκτείνονται οι επιπτώσεις πέρα από την κεντρική εταιρεία.

Η Pizza Fan, η οποία από το 2005 στήριξε την πανελλαδική της ανάπτυξη στο μοντέλο του franchise, είχε διαμορφώσει μια ιδιαίτερα συγκεντρωτική δομή λειτουργίας. Η κεντρική εταιρεία διατηρούσε υπό τον έλεγχό της το τηλεφωνικό κέντρο, τη λήψη και κατεύθυνση των παραγγελιοληψιών, τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), καθώς και την αποθήκευση και διανομή των πρώτων υλών μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας logistics. Αυτό το μοντέλο, που κάποτε εξασφάλιζε ενιαία εμπορική πολιτική και αποτελεσματικό συντονισμό προμηθειών για πάνω από πέντε εκατομμύρια παραγγελίες ετησίως, μετατράπηκε σε σοβαρό μειονέκτημα με το ξαφνικό πάγωμα της κεντρικής πλατφόρμας, αποκόπτοντας τους συνεργάτες από την πελατεία τους.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αλλά και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων του δικτύου.

Στο επίκεντρο της αβεβαιότητας βρίσκονται πλέον περίπου 2.500 εργαζόμενοι στα συνολικά 110 καταστήματα της αλυσίδας πανελλαδικά (εταιρικά και franchise). Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) απέστειλε επείγουσα επιστολή στην υπουργό Εργασίας, ζητώντας την άμεση ένταξη του συνόλου του προσωπικού σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η μισθολογική και ασφαλιστική τους κάλυψη.

Όπως επισημαίνει στην «Ν» ο γενικός διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ), κ. Γιάννης Λιάρος: «Το επιχειρηματικό μοντέλο εδώ είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένο κεντρικά, άρα οι επιχειρήσεις εξαρτώνται απολύτως. Αν κάποιος είχε τη δυνατότητα να παίρνει παραγγελίες και να κάνει διανομές, θα μπορούσε θεωρητικά να λειτουργεί. Καταλαβαίνω ότι αισθάνεται περίεργα κάποιος όταν έχει την ταμπέλα και υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση, αλλά αυτό είναι ζήτημα διαχείρισης φήμης, δεν είναι ζήτημα λειτουργίας της επιχείρησης. Η κατάσταση είναι όντως πολύπλοκη και πρωτοφανής. Η δική μας αγωνία ως Ένωση είναι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, γιατί ο κάθε μικρός επιχειρηματίας που έχει επενδύσει στο σύστημα franchise και έχει ανοίξει ένα τέτοιο μαγαζί, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει μεροκάματο από αυτή την ιστορία».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΠΟΕΣ αναζητεί τώρα αν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν τα καταστήματα όσο παραμένει ανοιχτή η υπόθεση και τι μπορεί να γίνει για το προσωπικό. Η προσπάθεια που γίνεται είναι αφενός να εξακριβωθεί τι ακριβώς έχει μπλοκαριστεί στο κεντρικό σύστημα και αφετέρου αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη από την πλευρά της ΑΑΔΕ για τη λειτουργία των καταστημάτων franchise, καθώς και αν μπορεί να υπάρξει κάποια μέριμνα από το Υπουργείο Εργασίας για το προσωπικό. Στόχος είναι να υπάρξει μια πρώτη εικόνα για την αντίδραση των εμπλεκόμενων αρχών στη διαχείριση της λειτουργίας των σημείων και των εργαζομένων, δεδομένου ότι οι όποιες νομικές κινήσεις των ίδιων των συνεργατών για αποδέσμευση ή αλλαγή σήματος απαιτούν χρόνο.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη κρίση ενδέχεται να προκαλέσει ένα επικίνδυνο ντόμινο σε ολόκληρο τον κλάδο του franchise στην Ελλάδα, ο οποίος βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ επενδυτών και μητρικών εταιρειών. Μέχρι τώρα, το ρίσκο στα μεγάλα δίκτυα αφορούσε μεμονωμένους franchisees που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη του brand. Στην προκειμένη περίπτωση, αν αποδειχθούν οι κατηγορίες, η ίδια η μητρική εταιρεία κινδυνεύει να συμπαρασύρει ένα ολόκληρο δίκτυο μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, ανοίγοντας το κουτί της Πανδώρας για τη συνολική φιλοσοφία και την αξιοπιστία του franchise στην αγορά.

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