Κρήτη: Ανήλικοι πιάστηκαν πάνω στο αλισβερίσι των ναρκωτικών

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Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 14 και 15 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στην Ιεράπετρα, όταν τους εντόπισαν έξω από σχολείο, την ώρα που φέρεται να γινόταν αγοραπωλησία κάνναβης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 15χρονος φέρεται να προμήθευε τον 14χρονο με ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, όταν οι αστυνομικοί επενέβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο κοντά σε σχολική μονάδα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η συναλλαγή διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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