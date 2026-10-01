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GOSSIP - LIFESTYLE

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Εφιαλτική πτήση για το Παρίσι

τανιμανίδης
clock 10:00 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα ταξίδεψαν στο Παρίσι αλλά όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τα Instagram Stories της, οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στο αεροπλάνο να προσγειωθεί στην πόλη του Φωτός, με αποτέλεσμα η πτήση να καταλήξει στις Βρυξέλλες.

«Αυτές είναι οι φάτσες της ταλαιπωρίας. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 η ώρα το πρωί για το Παρίσι. Έχουμε ζήσει μια πτήση εφιαλτική. Νομίζαμε ότι είναι η τελευταία μας. Δεν καταφέραμε να προσγειωθούμε στο Παρίσι. Ήρθαμε στις Βρυξέλλες και τώρα είμαστε στο τρένο για να πάμε στο Παρίσι», ανέφερε αρχικά 

«Δύσκολος καιρός για να πας στο Παρίσι, αλλά μέσα σε όλα αυτά τα νέα που κυκλοφορούν, έχω ένα χαρούμενο νέο εγώ. Η μικρή μου αδερφή θα βάλει ένα έργο τέχνης της στο Λούβρο και θέλω να προλάβω να φτάσω στο Παρίσι για να πάω σήμερα στο πάρτι που έχουν το privé, για να δω το έργο της κρεμασμένο στους τοίχους του Λούβρου. Είμαι τόσο περήφανη», εξομολογήθηκε.

μπόμπα

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Χριστίνα Μπόμπα Σάκης Τανιμανίδης Παρίσι
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