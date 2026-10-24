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ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Ελλάδας για τους μουφτήδες στη Θράκη - Ζητά αναγνώριση των «εκλεγμένων» μουφτήδων

μουφτεία ξάνθης
clock 12:51 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέες αιχμές κατά της Ελλάδας για το ζήτημα των μουφτήδων στη Δυτική Θράκη διατυπώνει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, κατηγορώντας την Αθήνα ότι παραβιάζει τα δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες της μειονότητας.

Σε ανακοίνωσή του, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αγνοεί θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες της μειονότητας στη Δυτική Θράκη, την οποία χαρακτηρίζει «τουρκική», που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης και διεθνείς συμφωνίες.

Η Άγκυρα στρέφεται ειδικότερα κατά της διαδικασίας διορισμού μουφτήδων στην Κομοτηνή και την Ξάνθη.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο θεσμός του μουφτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θρησκευτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της μειονότητας, ενώ η τουρκική πλευρά κατηγορεί την Ελλάδα ότι αρνείται να αναγνωρίσει τους μουφτήδες που, όπως υποστηρίζει, έχουν εκλεγεί από τη μειονότητα.

«Αρνούμενη να αναγνωρίσει τους μουφτήδες που έχουν εκλεγεί από την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, η Ελλάδα αγνοεί τη βούληση της μειονότητας και τη θρησκευτική της ελευθερία», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Μάλιστα, η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι η στάση της Αθήνας αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά, όπως αναφέρει, τη «στρεβλή αντίληψή» της για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευθεία πρόσκληση προς τις ελληνικές αρχές να αναγνωρίσουν τους μουφτήδες που η τουρκική πλευρά θεωρεί νόμιμα εκλεγμένους και να σταματήσουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «τις προσπάθειες επιβολής διορισμένων μουφτήδων».

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