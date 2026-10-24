ΔΕΥΑΗ: Εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στις οδούς Μ. Πρεβέλης, Ιτάνου και Χρυσοστόμου

Συνεχίζονται από την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου σε οδούς του Ηρακλείου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.

Ειδικότερα, από την Δευτέρα 26/10/2026 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:



• Στην οδό Μονής Πρεβέλης από την συμβολή της με την Ιτάνου έως την Γερωνυμάκη.



• Στην οδό Ιτάνου από την συμβολή της με την Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως έως την οδό Καλαμά, στο ύψος της Λαϊκής Αγοράς.



• Στην οδό Χρυσοστόμου από την συμβολή της με την οδό Ζαλόγγου έως την οδό Γεωργ. Παπανδρέου, κι από την συμβολή της με την οδό Γεωργ. Παπανδρέου έως την οδό Αθανασίου Διάκου & Ζερβουδάκη (διαδοχικά ανα οικοδομικό τεράγωνο).

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για τις απαραίτητες εργασίες.

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