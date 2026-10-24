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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τροχαίο στο Μαρούσι: Σοβαρά τραυματίας άνδρας που παρασύρθηκε από ΙΧ

ΕΚΑΒ
clock 11:50 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρά τραυματίστηκε ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 30 με 40 ετών, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

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