Τροχαίο στο Μαρούσι: Σοβαρά τραυματίας άνδρας που παρασύρθηκε από ΙΧ

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 30 με 40 ετών, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Οι κώδικες για τα στημένα, η στρατολόγηση διαιτητών και ο «γραμμάριος»
Ηράκλειο: Καταγγελία για επίθεση σε 14χρονη μαθήτρια – Τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κυπρου: Πάει για το 2028 η επανεκκίνηση – Πού ελλοχεύει κίνδυνος εθνικής υποχώρησης