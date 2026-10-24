Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων ζητεί την πειθαρχική παραπομπή αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με αφορμή δημοσίευμα στον Τύπο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που κάνει λόγο για διαφθορά στη Δικαιοσύνη, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εν λόγω αντεισαγγελέας “παρεμβαίνει δημόσια επί εκκρεμούς δικαστικής υπόθεσης, λαμβάνει θέση απροκάλυπτα υπέρ συγκεκριμένων διαδίκων και κατηγορεί δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και θεσμικά όργανα της Δικαιοσύνης επειδή είχαν διαφορετική κρίση με εκείνον, φθάνοντας, μάλιστα, στο σημείο να αναφέρει ότι του δημιουργήθηκαν “σοβαρά ερωτήματα για το ρόλο των δικαστικών λειτουργών που τη χειρίστηκαν (την υπόθεση)” και να τους προσάπτει “κατασκευή κρίσης”.

Παράλληλα, η συντονιστική επιτροπή ζητάει να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του εισαγγελικού λειτουργού καθώς με το δημοσίευμά του πλήττει το κύρος και την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής έχει ως εξής:

“Με έκπληξη λάβαμε γνώση άρθρου εν ενεργεία Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην εφημερίδα “Καθημερινή” (22.10.2026), υπό τον τίτλο “Φλέβα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη”.

Ο εν ενεργεία ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός παρεμβαίνει δημόσια επί εκκρεμούς δικαστικής υπόθεσης, λαμβάνει θέση απροκάλυπτα υπέρ συγκεκριμένων διαδίκων και κατηγορεί δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και θεσμικά όργανα της Δικαιοσύνης επειδή είχαν διαφορετική κρίση με εκείνον, φθάνοντας, μάλιστα, στο σημείο να αναφέρει ότι του δημιουργήθηκαν “σοβαρά ερωτήματα για το ρόλο των δικαστικών λειτουργών που τη χειρίστηκαν (υπόθεση)” και να τους προσάπτει “κατασκευή κρίσης”.

Πρόκειται, αναμφίβολα, για ένα πρωτοφανές γεγονός που είναι αδιανόητο σε ένα Κράτος Δικαίου.

Η εν λόγω δημόσια παρέμβαση του εν ενεργεία ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και αποφάσεων θεσμικών οργάνων υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη, πλήττει το κύρος της και κλονίζει τη νομιμοποίησή της.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου όφειλε, κατά το μέρος που διαθέτει στοιχεία που επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου, να ζητήσει από τα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν.

Αναμένουμε από τα αρμόδια όργανα να επιληφθούν άμεσα, κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους. Όπως και ο ίδιος ο Αντεισαγγελέας λέει, κλείνοντας το άρθρο του, “Κανείς και σε κανένα βαθμό της Δικαιοσύνης δεν πρέπει να μένει ανεξέλεγκτος. Όλοι πρέπει να λογοδοτούν”.

Άλλως, το πλήγμα θα καταστεί ανεπανόρθωτο για την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης”.

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