Ο Πάνος Κιάμος «έσπασε» για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Πάνος Κιάμος μίλησε στην εκπομπή happy Day για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

«Αν ρωτήσεις έναν καλλιτέχνη τι θα ήθελε, εγώ προσωπικά θα σου πω ότι όταν σταματήσω θα ήθελα κάποιος να τραγουδάει τα τραγούδια μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για έναν καλλιτέχνη. Και χαίρομαι που αυτά τα παιδιά, που έχουν φύγει, το ζουν αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, είναι λάθος η έκφραση. Για μένα δεν έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι, και δεν θα φύγουν.

Κανένας δε συνειδητοποιούσε πόσο αγαπούσε ο κόσμος όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, μέχρι τη στιγμή που θα γίνει κάτι και θα καταλάβουμε ότι δε μπορούμε να τον ξαναδούμε. Γι’ αυτό, όποιον καλλιτέχνη και να αγαπάτε, μη χάνετε την ευκαιρία να τον βλέπετε», είπε ο γνωστός τραγουδιστής.

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