Στην Κρήτη ο Άδωνις Γεωργιάδης - Οργανώνουν κινητοποίηση

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Την Κρήτη θα επισκεφθεί την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Επιτροπή Αγώνα Ιεράπετρας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να εγκαινιάσει ανακαινισμένες κτιριακές υποδομές σε νοσοκομεία του νησιού, μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

Με αφορμή την επίσκεψη, η Επιτροπή Αγώνα Ιεράπετρας καλεί τους πολίτες σε συνάντηση τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 19:30, στην αίθουσα «Ιωάννη Χριστάκη» (Μελινάκι), με στόχο την οργάνωση κινητοποίησης.

Στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε, η Επιτροπή ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη δημόσια υγεία και εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, υποστηρίζοντας ότι αποδυναμώνεται και αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Αναλυτικά στο δελτίο Τύπου της Επιτροπής Αγώνα αναφέρονται τα εξής:

Την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ο Υπουργός διάλυσης και ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, θα επισκεφθεί το νησί μας για να εγκαινιάσει κτιριακές υποδομές που έχουν ανακαινιστεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορα νοσοκομεία της Κρήτης ( ανάμεσά τους και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του δικού μας νοσοκομείου).

Θεωρούμε αυτή την επίσκεψη προκλητική τη στιγμή που:

το Δημόσιο Σύστημα Υγείας καταρρέει και η χρηματοδότηση του από τον κρατικό προϋπολογισμό διαρκώς μειώνεται·

οι δομές υγείας αποψιλώνονται από προσωπικό λόγω των ανυπόφορων και επισφαλών συνθηκών εργασίας και των χαμηλών μισθών·

η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ψηφίσει ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο που σπρώχνει εργαζόμενους και ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα και παραδίδει τα ίδια τα νοσοκομεία και τον εξοπλισμό τους στους κλινικάρχες για ακόμα μεγαλύτερη κερδοσκοπία·

το Νοσοκομείο Ιεράπετρας μετατρέπεται ταχύτατα σε Κέντρο Υγείας και συνολικά τα νοσοκομεία του νομού αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των κατοίκων του.

Σας καλούμε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 19.30, στην αίθουσα Ιωάννη Χριστάκη (Μελινάκι) για να οργανώσουμε όλοι μαζί την υποδοχή που αρμόζει στον ίδιο και την κυβέρνησή του.

Η Ιεράπετρα έχει δώσει πολλούς και μεγάλους αγώνες για να έχει ένα νοσοκομείο πλήρες, δημόσιο και δωρεάν, ικανό να εξυπηρετήσει τον πληθυσμό της νοτιοανατολικής Κρήτης που απευθύνεται σε αυτό, και θα συνεχίσει να αγωνίζεται γι αυτό.

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