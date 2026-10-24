Φιλιππίνες: Δύο αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας συγκρούστηκαν στον αέρα – 4 πιλότοι νεκροί

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μια αεροπορική τραγωδία συγκλονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις των Φιλιππίνων, καθώς τέσσερις πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης νότια της πρωτεύουσας Μανίλα.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους τα τελευταία χρόνια.

WATCH: 4 pilots killed as SF-260 planes collide midair during training at Fernando Air ⁠Base in Batangas province, Philippines https://t.co/9gBkcbihrr — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 24, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή και ενεπλάκησαν δύο αεροσκάφη τύπου SF-260, τα οποία εκτελούσαν εκπαιδευτική πτήση στην αεροπορική βάση Φερνάντο, στην επαρχία Μπατάνγκας, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Σάββατο η Πολεμική Αεροπορία των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα.

Η συντριβή έλαβε χώρα εντός των ορίων της αεροπορικής βάσης, ενώ διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρξαν άλλα θύματα ή τραυματισμοί στο έδαφος.

Αμέσως μετά το συμβάν, η Πολεμική Αεροπορία προχώρησε στην προσωρινή καθήλωση ολόκληρου του στόλου των εκπαιδευτικών αεροσκαφών SF-260, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων της τραγωδίας.

Το βαρύ ιστορικό ατυχημάτων

Η συγκεκριμένη συντριβή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό για τη γειτονική χώρα, σημειώνει το Reuters.



Μόλις τον περασμένο Μάιο, δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος SF-260 κατέπεσε σε ορεινή περιοχή στις βόρειες Φιλιππίνες, ενώ ένα ακόμη αεροσκάφος τύπου SF-260 TP Marchetti είχε συντριβεί κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης το 2023, παρασύροντας επίσης στον θάνατο δύο πιλότους.

Σημειώνεται ότι ο στρατός των Φιλιππίνων έχει χρησιμοποιήσει τα αεροσκάφη SF-260 και σε πολεμικές επιχειρήσεις, πραγματοποιώντας μήνες αεροπορικών επιδρομών στη νότια πόλη Μαράουι, όταν η περιοχή καταλήφθηκε από μαχητές προσκείμενους στο Ισλαμικό Κράτος το 2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τυφώνας Τσάμπι: Ένας νεκρός και πάνω από 500 τραυματίες στην Ταϊβάν -56.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ιρλανδία: Σάλος με κρατική καμπάνια που καλεί τους παππούδες να ζητούν άδεια πριν αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους

Γαλλία: Σήμερα η νέα διαδήλωση - Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί, δεν κάνουν πίσω οι μαθητές