Η πρώτη αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ για τον πατέρα της που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Βαθιά συγκλονισμένη δηλώνει ηΜέγκαν Μαρκλ από τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο ότι ο αποξενωμένος πατέρας της, Τόμας, κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ, παράλληλα, αποκάλυψε ότι γνώρισε τις κατηγορίες εναντίον του από το 2018.

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ φέρεται να είχε αποθηκεύσει το φρικτό υλικό στο σπίτι του στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων, όπου το ανακάλυψε ο γιος του, Τόμας Τζούνιορ.

Ο γιος του δήλωσε στις Αρχές ότι βρήκε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες κακοποίησης παιδιών, μέσα σε τέσσερα μεγάλα κουτιά στην κατοικία του πατέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ετοιμάζεται πλέον να κατασχέσει τα στοιχεία, μετά την καταγγελία που υπέβαλε ο Τόμας Τζούνιορ, ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν, στις τοπικές Αρχές των Φιλιππίνων.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Δούκισσα του Σάσεξ υποστήριξε ότι η ίδια γνώριζε τις κατηγορίες εναντίον του πατέρα της ήδη από το 2018, έπειτα από επιστολή που είχε λάβει από την Διοίκηση Προστασίας Βασιλικής Οικογένειας και Ειδικών Προσώπων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Ως αποτέλεσμα της επιστολής, η Μέγκαν εξήγησε ότι δεν είχε επιτρέψει ποτέ στον πατέρα της να συναντήσει τα παιδιά της, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι, και την 5χρονη πριγκίπισσα Λιλιμπέτ, «για να τα προστατεύσει».

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