Μέγκαν Μαρκλ: Ο πατέρας της φέρεται να ερευνάται για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών βρίσκεται ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, καθώς, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι αρχές στις Φιλιππίνες εξετάζουν ισχυρισμούς για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που φέρεται να εντοπίστηκε ανάμεσα στα προσωπικά του αντικείμενα.

Την καταγγελία έκανε ο γιος του και ετεροθαλής αδελφός της δούκισσας του Σάσεξ, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Σύμφωνα με τη βρετανική Sun, ο ίδιος υποστήριξε ότι ανακάλυψε το επίμαχο υλικό ενώ τακτοποιούσε αντικείμενα στο Σεμπού των Φιλιππίνων. Οι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί, ενώ στα διαθέσιμα δημοσιεύματα δεν αναφέρεται ανακοίνωση ποινικών κατηγοριών.

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ περιέγραψε την αντίδρασή του, λέγοντας στη Sun: «Όταν βρήκα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου». Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, κατέθεσε ενόρκως στις αρχές των Φιλιππίνων, ενώ είχε ενημερώσει και αρμόδιους φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τους ισχυρισμούς του, το υλικό βρισκόταν σε κούτες μαζί με οικογενειακές φωτογραφίες, παλιά κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές. Ο ίδιος ανέφερε ότι η ανακάλυψη αυτή τον οδήγησε στην απόφαση να διακόψει την επικοινωνία με τον πατέρα του, τον οποίο φρόντιζε τα προηγούμενα χρόνια. Η φύση και η έκταση του φερόμενου υλικού δεν έχουν επιβεβαιωθεί από δημοσιοποιημένα πορίσματα των αρχών.

Η Σαμάνθα Μαρκλ απορρίπτει τις καταγγελίες

Την ίδια ώρα, η κόρη του Τόμας Μαρκλ, Σαμάνθα, υπερασπίστηκε τον πατέρα της, απορρίπτοντας τις καταγγελίες του αδελφού της ως ψευδείς. Σύμφωνα με το Page Six, υποστήριξε ότι πίσω από τους ισχυρισμούς του βρίσκονται οικονομικές διαφορές και διάθεση εκδίκησης.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στη μακρόχρονη δημόσια αντιπαράθεση της οικογένειας Μαρκλ. Η Μέγκαν έχει απομακρυνθεί από τον πατέρα της από την περίοδο του γάμου της με τον πρίγκιπα Χάρι, το 2018, όταν η σχέση τους κλονίστηκε μετά την αποκάλυψη ότι εκείνος είχε συνεργαστεί για στημένες φωτογραφίες με παπαράτσι. Η σημερινή καταγγελία, πάντως, παραμένει υπό διερεύνηση και δεν αποτελεί αποδεδειγμένο γεγονός.

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