Δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού: «Εκτίω ποινή ισόβια στον πόνο» δήλωσε η μητέρα του

Για τις 27 Νοεμβρίου διεκόπη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου. Στο Δικαστικό Μέγαρο μετήχθησαν οι δέκα από τους 12 κατηγορούμενους - καταδικασθέντες πρωτόδικα. «Εκτίω τη δική μου ποινή- ισόβια στον πόνο», δήλωσε η Μελίνα Κακουλίδου, μητέρα του αδικοχαμένου 'Αλκη.

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Εφετείου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το πρωί με διαδικαστικά ζητήματα η δίκη, σε δεύτερο βαθμό, για την πολύκροτη υπόθεση που «πάγωσε» το πανελλήνιο. Για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας της διαδικασίας, είχαν ληφθεί αστυνομικά μέτρα, ενώ η αίθουσα στον 3ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου διαμορφώθηκε ειδικά με πρόβλεψη θέσεων για δικηγόρους, συγγενείς και δημοσιογράφους.

Αφού κάθισαν στο εδώλιο οι δέκα παρόντες κατηγορούμενοι και έγινε η διαδικασία νομιμοποίησης των δικηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας και υπεράσπισης, υποβλήθηκε αίτημα ολιγοήμερης διακοπής της δίκης από την πολιτική αγωγή για λόγους υγείας.

Η εξεύρεση διαθέσιμων δικασίμων αποδείχθηκε δύσκολη διαδικασία, λόγω των υποχρεώσεων τόσο των νομικών παραστατών σε άλλα δικαστήρια, όσο και των υπηρεσιακών υποχρεώσεων των δικαστικών λειτουργών- μελών της Έδρας. Παράλληλα, σημαντικό πρόβλημα ανέκυψε με την εξεύρεση δικαστικής αίθουσας, ικανής να φιλοξενήσει την (πολυπρόσωπη) αυτή δίκη, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της (η συγκεκριμένη αίθουσα του Εφετείου είναι δεσμευμένη για άλλες προγραμματισμένες δίκες).

Για τους παραπάνω λόγους, η εισαγγελέας της Έδρας ζήτησε την αναβολή της δίκης, πρόταση όμως που δεν έγινε δεκτή. Αποφασίστηκε τελικά να διακοπεί για τις 27/11, σε αίθουσα του υπογείου του Δικαστικού Μεγάρου- επιλογή που προκάλεσε αντιδράσεις από συνηγόρους καθώς έθεσαν ζητήματα ακαταλληλότητας του χώρου.

Απαντώντας, η πρόεδρος του Δικαστηρίου αναφέρθηκε στα «αντικειμενικά και δυσεπίλυτα κτιριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν με τη λειτουργία του νέου Εφετείου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης (οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο).

Πριν από τη διακοπή εκφωνήθηκε ο κατάλογος των μαρτύρων, χωρίς, ωστόσο, να πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ενόρκων για τη συγκρότηση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου. «Η τύχη της δίκης θα αποφασιστεί στην επόμενη δικάσιμο. Υπάρχει πιθανότητα αναβολής της δίκης», δήλωσε ο εκ των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτική αγωγή), Γιάννης Πουλτσίδης.

«Εκτίω τη δική μου ποινή- ισόβια στον πόνο» - Στο πλευρό των γονιών η μητέρα του Γ. Λυγγερίδη

«Βρίσκομαι στο σημείο μηδέν. Εκτίω τη δική μου ποινή- ισόβια στον πόνο. Δεν υπάρχει θεραπεία γι' αυτό», ανέφερε σε δηλώσεις της η Μελίνα Κακουλίδου, μητέρα του αδικοχαμένου 'Αλκη, τονίζοντας ότι αυτό που περιμένει είναι δικαίωση.

Στο πλευρό των γονιών του 'Αλκη Καμπανού, βρέθηκε και η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, αστυνομικού που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια επεισοδίων το Δεκέμβριο του 2023, έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη», στου Ρέντη. «Προσπαθούμε πάντα να είμαστε με το δίκιο- όπου υπάρχει γονιός, που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με μας, προσπαθούμε να συνδεόμαστε, να έχουμε κάποιες επαφές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μόνο αυτό μας δίνει δύναμη. Είναι ένα χρέος απέναντι στα παιδιά μας», δήλωσε η Ευγενία Στράτου - Λυγγερίδου, σε ερώτηση για τη σημερινή της παρουσία στα Δικαστήρια.

Η πρωτόδικη απόφαση και η έφεση εισαγγελέα

Για την υπόθεση κατηγορούνται 12 νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές- επτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, όμως, η δίκη στο Εφετείο εκκινεί για τους περισσότερους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης). Κι αυτό διότι ο τέως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης, είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι' αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο.

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