Χαλκιαδάκης Α.Ε.: Έκτακτη παροχή 300€ σε καθέναν από τους 2.080 εργαζομένους της

Η Χαλκιαδάκης Α.Ε., η κορυφαία αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Κρήτης, συνεχίζει και φέτος να επιβραβεύει έμπρακτα τους ανθρώπους της, προχωρώντας σε έκτακτη πρόσθετη παροχή 300€ για καθέναν από τους 2.080 εργαζομένους της.

Η παροχή, συνολικής αξίας άνω των 600.000€, έχει ήδη πιστωθεί στις προσωπικές κάρτες αγορών των εργαζομένων, ως αναγνώριση της καθημερινής τους προσπάθειας, της συνέπειας και του επαγγελματισμού με τον οποίο εξυπηρετούν τους πελάτες της εταιρείας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια χρονιά σημαντικής ανάπτυξης για τη Χαλκιαδάκης Α.Ε., με την επέκταση του δικτύου της μέσω του νέου μεγάλου καταστήματος στα Χανιά, τις ανακαινίσεις, επεκτάσεις και αναβαθμίσεις καταστημάτων σε Νεάπολη, Ηρακλή και Άγιο Νικόλαο, καθώς και τη συνεχή ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της, που αριθμεί πλέον 2.080 εργαζομένους.

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της. Μέσα από την Ακαδημία Χαλκιαδάκης και τις επιμέρους Σχολές της, υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες εξέλιξης των εργαζομένων της.

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Μόνο το 2026 ως σήμερα, μέσω της Ακαδημίας πραγματοποιήθηκαν 34 σεμινάρια, με 7.076 ώρες εκπαίδευσης και τη συμμετοχή 1.580 εργαζομένων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυση της εταιρείας στη συνεχή κατάρτιση των ανθρώπων της.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, η Χαλκιαδάκης Α.Ε. συνδυάζει τη δυναμική επιχειρηματική της ανάπτυξη με ουσιαστικές πρωτοβουλίες επιβράβευσης, εκπαίδευσης και ενίσχυσης των εργαζομένων της, αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποί της αποτελούν τη σημαντικότερη δύναμη πίσω από την επιτυχημένη πορεία της.

Περισσότερα για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της εταιρείας: https://xalkiadakis.gr/articles