Πανάγιος Τάφος: Δέκα χρόνια από το ιστορικό άνοιγμα - Η μεγάλη επετειακή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, οργανισμό υπό την εποπτεία του ΥΠΠΟ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), καθώς και το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΛΟΓΟΝ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, διοργανώνουν μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον Πανάγιο Τάφο.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, με αυθεντικές μουσικές εκφράσεις των χριστιανικών κοινοτήτων, φυλάκων του Παναγίου Τάφου, σε ένα περιβάλλον βιωματικής εμπειρίας μέσα από την ψηφιακή έκθεση προηγμένης τεχνολογίας «Ο Πανάγιος Τάφος, Το Μνημείο και, Το Έργο», στην επετειακή αυτή εκδήλωση, 10 χρόνια μετά από το άνοιγμα του Παναγίου Τάφου στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα στις 26 Οκτωβρίου του 2016, θα συναντηθούν η χριστιανική και η επιστημονική κοινότητα, τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης που μετέφεραν το μήνυμα του Παναγίου Τάφου σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, καθώς και εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Πολιτείας, του τεχνικού και επιστημονικού κόσμου, σε διάλογο με την κοινωνία.

Στο πρόγραμμα προβλέπονται χαιρετισμοί:

Του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄

Του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ (βιντεοσκοπημένο)

Εκ μέρους του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, από τον Γέροντα Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κ. κ. Αρίσταρχο

Του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλοθέου

Ως εκπροσώπου του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για τον Τομέα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα

Εκ μέρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης από την Πρόεδρο ΔΣ, τ. Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κα Ευγενία Αλεξανδροπούλου και από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Αντιπρόεδρο Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, κ. Χρίστο Γαλιλαία

Του Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Εξωστρέφειας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγου

Του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), κ. Γιώργου Στασινού

Το έργο θα παρουσιάσει η Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Αντωνία Μοροπούλου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου Εύλογον,

Επικεφαλής της Διεπιστημονικής Ομάδας του ΕΜΠ, Υπεύθυνης της μελέτης και του έργου αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Θα ακολουθήσει η βράβευση των τριών Χριστιανικών Ηγετών του Status Quo στο Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ για την ιστορική τους απόφαση για την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων και Πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλου Γ’, του Κουστωδού του Τάγματος των Φραγκισκανών Reverend Fr. Francesco lelpo, και του Αρμένιου Πατριάρχη στην Ιερουσαλήμ Nourhan Manougian.

Τη βραδιά θα κλείσει ο Βυζαντινός Χορός της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Άγιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος, υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή ΑΠΘ Ιωάννη Λιάκου, Πρωτοψάλτη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Γρηγορίου του Παλαμά Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, θα λειτουργεί η έκθεση «Ο Πανάγιος Τάφος, το Μνημείο και το Έργο» - Φουαγιέ Μ1, καθώς και ανοιχτά εργαστήρια του Εύλογον.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

26/10: 17:00–21:00 27/10: 10:00–21:00 28/10: 13:00–18:00

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, Πέρας Προσέλευσης 18:30

Συνδιοργάνωση: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ), ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΤΕΕ/ΤΜ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»