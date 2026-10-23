Πάνω από 5 τόνοι πλαστικά καπάκια παραδόθηκαν από «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» στα «Πλαστικά Κρήτης»

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Συνεχίζεται η μεγάλη δράση συλλογής πλαστικών καπακιών του Συλλόγου ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», με την στήριξη φορέων, συλλόγων και πολιτών από τη Μεσαρά, την Κρήτη και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Χθες Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», παρέδωσε στην εταιρεία «Πλαστικά Κρήτης» στο Ηράκλειο, πάνω από 5 τόνους πλαστικά καπάκια, τα οποία μεταφέρθηκαν με φορτηγό της εταιρείας εμφιάλωσης «Νερό Ζαρός- Βότομος»!

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Να σημειωθεί ότι οι σάκοι με τα πλαστικά καπάκια, συγκεντρώνονται στους χώρους της επιχείρησης «ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ» στα Καπαριανά και με την βοήθεια και της επιχείρησης φορτώνονται στο φορτηγό που θα τα μεταφέρει στο Ηράκλειο!

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«Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», ευχαριστούν θερμά για την συνεργασία και την διαρκή και πολύτιμη βοήθειά τους, την εταιρεία «Νερά Ζαρός» , «τα Πλαστικά Κρήτης» και την εταιρεία «ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ» !

Επίσης ευχαριστούν τον οδηγό του φορτηγού κ. Γιάννη Δουλγεράκη καθώς και τον Επίτιμο του Συλλόγου π. Νικόλαο Τζαγκαράκη, υπεύθυνο της δράσης συλλογής πλαστικών καπακιών του Συλλόγου «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»!

Ευχαριστίες επίσης σε όλο τον κόσμο για την συμμετοχή, την ευαισθητοποίηση και την στήριξη αυτής της συλλογικής προσπάθειας. Για άλλη μια φορά αποδεικνύετε έμπρακτα ότι η κοινωνική αλληλεγγύη μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική προσφορά μέσα από μικρές, καθημερινές πράξεις!!!! Σας ευχαριστούμε!!!».

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