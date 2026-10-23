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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία UEFA: Σταθερά στη 10η θέση μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

βαθμολογια ουεφα
clock 15:42 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σημαντική ώθηση στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA έδωσαν οι νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, με τη χώρα μας να ενισχύει τη θέση της στη 10η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Οι δύο ελληνικές ομάδες πρόσθεσαν συνολικά 800 βαθμούς στη συγκομιδή της χώρας, ανεβάζοντας την Ελλάδα στους 46.612 βαθμούς και δημιουργώντας μεγαλύτερη απόσταση από τις χώρες που ακολουθούν.

Συγκεκριμένα, η Τσεχία βρίσκεται στην 11η θέση με 45.725 βαθμούς, ενώ η Πολωνία ακολουθεί στη 12η θέση με την ίδια συγκομιδή, σύμφωνα με τα στοιχεία της κατάταξης. Έτσι, η διαφορά της Ελλάδας από τις δύο χώρες διαμορφώνεται στους 887 βαθμούς.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ελληνικές πιθανότητες να διατηρήσουν τη χώρα μας στη δεκάδα της UEFA, με κάθε ευρωπαϊκό αποτέλεσμα να αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη συνέχεια της σεζόν.

Η βαθμολογία της UEFA
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