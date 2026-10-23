Tο χρώμα μαλλιών που θα βλέπεις παντού το φθινόπωρο 2026

Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις την εμφάνισή σου φέτος το φθινόπωρο, μία είναι η απόχρωση που πρέπει να δοκιμάσεις. Δεν το λέμε (μόνο) εμείς, αλλά και οι πιο stylish celebrities (βλ. Hailey Bieber, Dakota Johnson κλπ). Ο λόγος φυσικά για το espresso brunette, ένα βαθύ, πλούσιο καστανό με εκτυφλωτική λάμψη, που δείχνει ακριβό και πολυτελές.

Espresso Brunette: Αυτό είναι το it χρώμα μαλλιών του φθινοπώρου 2026



Όπως μαρτυρά και το όνομά του, το espresso brunette θυμίζει τον βαθύ, σκούρο τόνο ενός καφέ espresso. Δεν πρόκειται για ένα ψυχρό καστανό ούτε για μια απόχρωση που να πλησιάζει τόσο πολύ το μαύρο ώστε να χάνει τη ζεστασιά της. Μπορεί να κινηθεί από πιο σταχτί, smoky τόνους μέχρι πλούσιες σοκολατί αποχρώσεις, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλεις να πετύχεις.

Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η λάμψη. Αντί να δείχνουν μονοδιάστατα, τα μαλλιά αποκτούν βάθος και διακριτικές τονικές διαφορές που αντανακλούν το φως. Το αποτέλεσμα είναι ένα χρώμα που δείχνει περιποιημένο και πολυτελές, χωρίς να μοιάζει υπερβολικά επιτηδευμένο.





Αν έχεις ψυχρό ή ουδέτερο υποτόνο επιδερμίδας, ζήτησε ένα πιο σταχτί καστανό. Αν πάλι η επιδερμίδα σου έχει πιο ζεστούς ή χρυσαφένιους υποτόνους, δοκίμασε μια πιο σοκολατί εκδοχή της τάσης με διακριτικές χρυσές αντανακλάσεις. Για να αποφύγεις το επίπεδο αποτέλεσμα, ζήτησε από τον colorist σου να διανθίσει το look με πολύ λεπτές ανταύγειες ή lowlights κοντά στη βάση σου, έτσι ώστε να χαρίσει στα μαλλιά περισσότερη κίνηση και βάθος.





Όποια εκδοχή της τάσης και να υιοθετήσεις, δεν θα πρέπει να ξεχάσεις πόσο σημαντική είναι η περιποίηση των μαλλιών στο σπίτι. Για να διατηρήσεις το πλούσιο χρώμα τους, επένδυσε σε προϊόντα περιποίησης για βαμμένα μαλλιά και εμπλούτισε τη ρουτίνα σου με θρεπτικά έλαια και ενυδατικές μάσκες. Αν θέλεις να ενισχύσεις ακόμα περισσότερο τη λάμψη τους, μπορείς επίσης να κάνεις ένα gloss στο κομμωτήριο ανάμεσα στα ραντεβού για βαφή.

Πηγή: jenny.gr

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