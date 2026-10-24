Κρήτη: Πουλούσε προϊόντα κάνναβης - Συνελήφθη 48χρονη

Στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης διάθεσης προϊόντων κάνναβης, συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων σε περιοχή του Δήμου Χανίων 48χρονη κατηγορούμενη για κατοχή, διάθεση και διανομή προϊόντων κάνναβης.

Ειδικότερα, κατόπιν συνδυαστικής έρευνας και προανάκρισης σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά, προέκυψε ότι η 48χρονη, ως ιδιοκτήτρια ατομικής επιχείρησης εμπορίας προϊόντων κάνναβης, προέβαινε, καθ’ υπέρβαση της δηλωθείσας εμπορικής δραστηριότητάς της και κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, στη διάθεση προς λιανική πώληση πληθώρας απαγορευμένων προϊόντων και παραγώγων κάνναβης, έναντι συγκεκριμένου χρηματικού αντιτίμου. Για τον σκοπό αυτό, διατηρούσε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας πραγματοποιούνταν οι παραγγελίες, ενώ η περαιτέρω διανομή τους γινόταν με τη χρήση γνωστών εταιρειών και πλατφορμών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διανομής («online delivery»).

Κατόπιν των ανωτέρω, πρωινές ώρες χθες οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία της κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-6.426- γραμμάρια φυτικά αποσπάσματα ξηρού ανθού κάνναβης.

-548- αυτοσχέδια τσιγάρα μείγματος καπνού και κάνναβης.

-37,5- γραμμάρια πάστα κατεργασμένης κάνναβης.

-110- γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη.

-1- ζυγαριά ακριβείας

Επιπλέον ανευρέθηκαν πληθώρα εμπορικών συσκευασιών (νάιλον συσκευασίες, πλαστικές κυλινδρικές συσκευασίες κ.λπ.) και σημάτων-επιγραφών (πλαστικές και χάρτινες) που έφεραν τα σήματα των προς διάθεση προϊόντων της ανωτέρω εταιρείας, καθώς και πλήρης εξοπλισμός ζύγισης και τυποποίησης αυτών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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