Στον "πυρετό" του ΟΣΔΕ η Κρήτη – Μάχη με τον χρόνο για τις επιδοτήσεις

Ασφυκτικά πιέζει τους παραγωγούς η προθεσμία της 30ής Οκτωβρίου για την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, με χιλιάδες αιτήσεις να παραμένουν σε εκκρεμότητα και την αγωνία για την καταβολή των επιδοτήσεων να μεγαλώνει. Στη Σητεία, παραγωγοί φτάνουν ακόμη και από τη μία τα ξημερώματα για να εξασφαλίσουν σειρά προτεραιότητας στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε δήλωσης δυσκολεύουν σημαντικά την προσπάθεια των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων να ανταποκριθούν στον όγκο των αιτήσεων. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι στη Σητεία εξυπηρετούνται περίπου 40 παραγωγοί ημερησίως, την ώρα που σχεδόν 100 προσέρχονται καθημερινά.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταφέρθηκαν από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας, Μανόλη Μαυροματάκη, περισσότερες από 400.000 αιτήσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα. Οι καθυστερήσεις προκαλούν ανησυχία όχι μόνο για τον χρόνο καταβολής των ενισχύσεων, αλλά και για τη ρευστότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την κίνηση στις τοπικές αγορές, που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τα χρήματα των επιδοτήσεων.

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