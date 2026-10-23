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GOSSIP - LIFESTYLE

Η φωτογραφία του Πασχάλη Τσαρούχα από την Αίτνα που τράβηξε η Κατερίνα Νοτοπούλου

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clock 11:00 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Πασχάλης Τσαρούχας μοιράστηκε μία φωτογραφία με τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο ηθοποιός  ποζάρει στην Αίτνα, με την Κατερίνα Νοτοπούλου να τραβά τη φωτογραφία.

«Τραβηγμένη από την υπέροχη γυναίκα μου στην Αίτνα, δύο ημέρες πριν την έκρηξη του ηφαιστείου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Πασχάλης Τσαρούχας είχε δημοσιοποιήσει τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου, αναρτώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία

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