Ηράκλειο: Εορτασμός των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στην Παναγίτσα Μασταμπά

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Τη μνήμη των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν στο Ρέθυμνο, τιμά ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Μασταμπά Ηρακλείου, με ακολουθίες την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Ο Μέγας Εσπερινός θα τελεστεί την Τρίτη στις 17:30, χοροστατούντος του Επισκόπου Κνωσού Μεθοδίου.

Την Τετάρτη, στις 07:00, θα αρχίσει ο Όρθρος και στις 08:30 θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου.

Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα των Αγίων.

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