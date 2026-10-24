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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α1 ΕΠΣΗ: Ασταμάτητος ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ - Τα αποτελέσματα

ΠΑΟΚΡΟΥΣΩΝΑ
clock 17:42 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πλούσιο σε γκολ ήταν το Σάββατο στην Α1 ΕΠΣΗ, καθώς ολοκληρώθηκαν στις πέντε αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής σημειώθηκαν 19 γκολ. Ο ΠΑΟ Κρουσώνα συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο Ατσαλένιο (3-0 τον ΠΟΑ Β) και παρεμεινε στην πρώτη θεση. Αλμυρός και ο ΠΑΝΟΜ πανηγύρισαν ευρείες νίκες με 6-0 σε βάρος Τυλίσου και Δαμάστας, ενώ ο Ρωμανός επικράτησε με 2-0 του Ζαρού και ανέβηκε στη δεύτερη θέση.

Α1 ΕΠΣΗ – 7η αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

ΠΟΑ Β – ΠΑΟΚ 0-3: 34' Κοντόπουλος (αυτογκολ), 64' Κουράκης Άκης, 69' Τριάντης Γεώργιος

Μινωική – ΑΕ Κατσαμπά 1-1: 14′ Καστελλιανάκης / 89′ Καλαμιώτης

Ρωμανός – Ζαρός 2-0: 56' Μυφτάρι Χικμέτ (αυτογκολ), 60' Τρυφίδης Στέφανος

Αλμυρός – Τύλισος 6-0: 30′ Παπουτσιδάκης, 35′, 71′ Καστελιαννάκης, 41′ Φρόκου, 78′ Κόκκινος, 89′ Μαρής

Δαμάστα – ΠΑΝΟΜ 0-6: 2′, 62′, 84′ Κομσίου, 16′ Μερτίρι, 42′, 58′ Xριστοφοράκης

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

15:00 Νέος Ηρόδοτος – Μοχός

15:00 Ρούβας – ΟΦ Αρκαλοχωρίου

15:00 Αετός Ανωγείων – Ανθεστίων

Α1 ΕΠΣΗ

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