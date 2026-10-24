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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Προσωρινά αποτελέσματα των ωφελούμενων στο Κ.Η.Φ.Η Αγίας Τριάδας

ΚΗΦΗ
clock 18:09 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων του Κ.Η.Φ.Η Αγίας Τριάδας, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου ύστερα από την με αρ. πρωτ: 97483/2026 - 28/09/2026 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελούμενων - επιλαχόντων της δομής που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του ακόλουθου πίνακα εντός (3) τριών ημερών από την γνωστοποίηση του, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του δικαιούχου. Το έντυπο της ένστασης διατίθεται στο ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα στο παρακάτω link: https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/ANAKOINVTHHKAN.html

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