Super League 2: Ισοπαλία στο «Ελ Πάσο» για Καλλιθέα και ΑΕΛ - Τα αποτελέσματα

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League 2, καθώς Athens Kallithea και ΑΕΛ ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μανιά μόλις στο 2ο λεπτό, αλλά η Λάρισα εκμεταλλεύθηκε την αποβολή του Ματίγεβιτς (59΄) και ισοφάρισε στο 63' με τον Νοικοκυράκη. Το αποτέλεσμα αυτό διατηρεί την Καλλιθέα στη δεύτερη θέση, αλλά παράλληλα εξασφαλίζει στη Μαρκό ότι θα παραμείνει μόνη στην κορυφή, ανεξάρτητα από την έκβαση του αυριανού (25/10) αγώνα με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη.

Η Νίκη Βόλου συνεχίζει την ανοδική της πορεία και «αναρριχήθηκε» στην πέμπτη θέση, νικώντας 2-0 στην Καλαμαριά τον τοπικό Απόλλωνα, με σκόρερ τους Λίγδα (58΄) και Παμλίδη (79΄). Με ανατροπή και πρωταγωνιστή τον Νώντα Παντελάκη, ο Πανσερραϊκός επικράτησε 3-2 της Ελλάδας Σύρου, η οποία είχε προηγηθεί στο 29΄ με τον Ογούσου. Ο έμπειρος αμυντικός πέτυχε δύο γκολ (44΄ και 59΄), ενώ ενδιάμεσα σκόραρε και ο Ηλιάδης (53΄) για τη μακεδονική ομάδα, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο 86΄ με τον Μπουλάρι. Στο Ρέντη, τέλος, ο Νέστος Χρυσούπολης με γκολ των Τοπαλίδη στο 82΄ και Σάμπλιτς στις καθυστερήσεις νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό Β΄ (που είχε προηγηθεί με τον Λεγκίσι στο 13΄) και πήρε βαθμολογική «ανάσα».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2:





Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-1

Ολυμπιακός Β’ - Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου 0-2

Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου 3-2

Πανιώνιος - Μαρκό 25/10

Πανθρακικός - Αστέρας Τρίπολης Β’ 25/10

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β’ 25/10

Ζάκυνθος - Πύργος 26/10





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

1. Μαρκό 19 -7αγ.

2. Athens Kallithea 17

3. Πανιώνιος 14 -7αγ.

4. ΑΕΛ 13

5. Νίκη Βόλου 11

6. Πανσερραϊκός 10

7. Ελλάς Σύρου 10

8. Πανθρακικός 9 -7αγ.

9. Αστέρας Τρίπολης Β’ 8 -7αγ.

10. ΠΑΟΚ Β’ 8 -7αγ.

11. Απόλλων Καλαμαριάς 8

12. Αναγέννηση Καρδίτσας 8 -7αγ.

13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Ολυμπιακός Β’ 6

15. Πύργος 5 -7αγ.

16. Ζάκυνθος 3 -7αγ.

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