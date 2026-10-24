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ΕΛΛΑΔΑ

Παρίσταναν τους εφοριακούς και άρπαξαν λίρες και κοσμήματα 7.000 ευρώ από γυναίκα

τηλεφωνική απάτη
clock 17:49 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα της, κατάφερε και πήρε ένας 19χρονος Ρομά και ένας συνεργός του από μια 79χρονη στην Κατερίνη εξαπατώντας την τηλεφωνικά με τη μέθοδο του εφοριακού. Το συμβάν έγινε στις 21 Απριλίου 2026 όμως οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, κατάφεραν μετά από επισταμένη έρευνα και ταυτοποίησαν τον 19χρονο σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος του.

Ειδικότερα, συνεργός του 19χρονου που ταυτοποιήθηκε τηλεφώνησε στην 79χρονη προσποιούμενος τον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν φορολογικές εκκρεμότητες, τις οποίες έπρεπε να τακτοποιήσει, προκειμένου να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 7.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

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