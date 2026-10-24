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Ευαγγελόπουλος: "Σε αυτήν την ηλικία δεν είμαι ζεν πρεμιέ, μεγάλωσα, είμαι 64"

πε
clock 16:00 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος μίλησε στην εκπομπή Happy Day  για τον χρόνο και τις συνέπειες που φέρνει στους ρόλους που υποδύεται, αλλά και για το κομμάτι του φλερτ.

«Σε αυτήν την ηλικία δεν είμαι ζεν πρεμιέ, ήμουν, τώρα μεγάλωσα. Έχουν περάσει τα χρόνια, είμαι 64. Εννοείται πως υπάρχει το φλερτ στις μέρες μας, δεν θα πεθάνει ποτέ αυτό, είναι από τα πράγματα που μας κρατάνε ζωντανούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έχω ασχοληθεί και με άλλα επαγγέλματα, δυστυχώς. Το έχω κάνει μεγάλη αποτυχία και δεν θέλω να το θυμάμαι. Η δουλειά μου είναι αυτή και αυτή θα κάνω», πρόσθεσε.

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Παύλος ευαγγελόπουλος Ζεν Πρεμιέ
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