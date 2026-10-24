Ηράκλειο: Αθώοι οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ για την καταγγελία ξυλοδαρμού 38χρονου

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Την αθώωση των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, που κατηγορούνταν για τον ξυλοδαρμό 38χρονου Ηρακλειώτη τον Μάιο του 2020, αποφάσισε σήμερα το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

Η υπόθεση αφορούσε καταγγελία του 38χρονου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκε επίθεση από αστυνομικούς στην περιοχή της Αμμουδάρας, καθώς, όπως ανέφερε, τον πέρασαν για αλλοδαπό.

Σύμφωνα με τα όσα είχε καταγγείλει, ο άνδρας επέστρεφε από την εργασία του όταν τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί, ενώ στη συνέχεια φέρεται να υπέστη σωματική βία τόσο κατά την προσαγωγή του όσο και στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου μεταφέρθηκε.

Έπειτα από τη δικαστική εξέταση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί αθωώθηκαν.

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