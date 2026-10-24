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ΚΟΣΜΟΣ

Η φον ντερ Λάιεν βλέπει ρωσικό σχέδιο πίσω από τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
clock 16:45 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κατηγορίες κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για εργαλειοποίηση της μετανάστευσης διατύπωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε ότι κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες οργανώνουν σκόπιμα μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων, επιδιώκοντας να ασκήσουν πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιγράφοντας τις επιδιώξεις αυτών των ενεργειών, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έχουμε δει πώς η Ρωσία και η Λευκορωσία εργαλειοποιούν τη μετανάστευση. Κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες οργανώνουν σκόπιμα μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων. Ο στόχος είναι σαφής: να υπερφορτώσουν τις αρχές, να σπείρουν φόβο και να μας διχάσουν».

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι οι προσπάθειες αυτές δεν θα επιτύχουν και ότι η ΕΕ δεν θα επιτρέψει την εκμετάλλευση των αξιών της ως μέσου πίεσης εναντίον της. Η τοποθέτησή της αφορά την καταγγελλόμενη οργάνωση μεταναστευτικών μετακινήσεων για πολιτικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αιφνίδιων μεταναστευτικών πιέσεων, η Κομισιόν προετοιμάζει πρόταση για νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Στόχος, σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, είναι να διαθέτουν τα κράτη μέλη εργαλεία ταχύτερης αντίδρασης σε εξαιρετικές καταστάσεις στα εξωτερικά σύνορα, προστατεύοντας παράλληλα την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης.

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