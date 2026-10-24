Η φον ντερ Λάιεν βλέπει ρωσικό σχέδιο πίσω από τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Κατηγορίες κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για εργαλειοποίηση της μετανάστευσης διατύπωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε ότι κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες οργανώνουν σκόπιμα μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων, επιδιώκοντας να ασκήσουν πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιγράφοντας τις επιδιώξεις αυτών των ενεργειών, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έχουμε δει πώς η Ρωσία και η Λευκορωσία εργαλειοποιούν τη μετανάστευση. Κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες οργανώνουν σκόπιμα μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων. Ο στόχος είναι σαφής: να υπερφορτώσουν τις αρχές, να σπείρουν φόβο και να μας διχάσουν».

According to @vonderleyen it wasn’t the EU who created uncontrolled immigration It was actually Russia https://t.co/jt32TNokQC — sherrif Corey (@CoreySherrif) October 23, 2026

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι οι προσπάθειες αυτές δεν θα επιτύχουν και ότι η ΕΕ δεν θα επιτρέψει την εκμετάλλευση των αξιών της ως μέσου πίεσης εναντίον της. Η τοποθέτησή της αφορά την καταγγελλόμενη οργάνωση μεταναστευτικών μετακινήσεων για πολιτικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αιφνίδιων μεταναστευτικών πιέσεων, η Κομισιόν προετοιμάζει πρόταση για νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Στόχος, σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, είναι να διαθέτουν τα κράτη μέλη εργαλεία ταχύτερης αντίδρασης σε εξαιρετικές καταστάσεις στα εξωτερικά σύνορα, προστατεύοντας παράλληλα την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης.

Διαβάστε επίσης:

Ιεράπετρα - μεταναστευτικό: Έφυγαν οι περισσότεροι, παραμένει ο προβληματισμός

Κρήτη - μεταναστευτικό: Το έκτακτο σχέδιο του Υπουργείου - Τι προβλέπει