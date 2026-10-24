Νέα έγγραφα από το Πεντάγωνο: «Δύο εξωγήινοι σκοτώθηκαν στο Ρόσγουελ»

Δύο μυστηριώδεις σοροί, με κεφάλια μεγαλύτερα από το κανονικό και ύψος που δεν ξεπερνούσε περίπου το 1,2 μέτρο, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας μαρτυρίας για το περίφημο περιστατικό UFO στο Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού στις ΗΠΑ, το 1947.

Νέα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του Πενταγώνου περιλαμβάνουν κατάθεση ανώτερου αξιωματικού, ο οποίος υποστήριξε ότι ο αμερικανικός στρατός ανέκτησε ένα άγνωστο σκάφος και δύο σορούς που, σύμφωνα με τον ίδιο, ανήκαν σε εξωγήινα όντα.







Τα δύο σώματα κάτω από τον μουσαμά



Σύμφωνα με τη μαρτυρία, οι δύο σοροί βρίσκονταν σε φυλασσόμενο υπόστεγο, γνωστό ως «Κτίριο 84». Ο αξιωματικός ανέφερε ότι μπορούσε να διακρίνει δύο σώματα κάτω από έναν μουσαμά, με τα κεφάλια τους να προεξέχουν από το κάλυμμα.

Όπως περιέγραψε, τα κεφάλια έμοιαζαν μεγαλύτερα από το φυσιολογικό, ενώ το μέγεθος των σωμάτων παρέπεμπε σε παιδιά περίπου δέκα ετών. Το ύψος τους υπολογίστηκε σε περίπου 1,2 μέτρα.

«Από απόσταση, μπορούσα να διακρίνω δύο σώματα κάτω από έναν μουσαμά. Μόνο τα κεφάλια τους προεξείχαν από το κάλυμμα και δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τα χαρακτηριστικά τους», ανέφερε ο μάρτυρας στην κατάθεσή του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εικόνα των σωμάτων, σε συνδυασμό με το άγνωστο σκάφος που είδε στο υπόστεγο, τον έπεισε πως επρόκειτο για όντα εξωγήινης προέλευσης.

Η ένορκη δήλωση δεκαετίες μετά το περιστατικό



Η συγκεκριμένη μαρτυρία περιλαμβανόταν σε ένορκη δήλωση της 26ης Δεκεμβρίου 2002, περισσότερα από 55 χρόνια μετά τα γεγονότα του Ρόσγουελ. Αποδίδεται στον Γουόλτερ Χάουτ, ο οποίος εργαζόταν ως υπεύθυνος ενημέρωσης στην αεροπορική βάση της περιοχής.







Σύμφωνα με την περιγραφή του, το φερόμενο ως εξωγήινο σκάφος είχε σχήμα αυγού, μεταλλική επιφάνεια και μήκος περίπου 3,6 έως 4,5 μέτρα. Δεν διέθετε παράθυρα, φτερά, ουρά ή σύστημα προσγείωσης.

Τα έγγραφα αναφέρουν επίσης ότι στην περιοχή είχε εντοπιστεί πεδίο συντριμμιών και ότι ο στρατός είχε μεταφέρει υλικά για περαιτέρω εξέταση. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται τι απέγιναν οι δύο σοροί μετά την υποτιθέμενη μεταφορά τους στο υπόστεγο.







Τι έχει επιβεβαιωθεί για τις δύο σορούς;



Το περιστατικό του Ρόσγουελ παραμένει μία από τις πιο γνωστές και αμφιλεγόμενες υποθέσεις που συνδέονται με UFO. Ο αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει αρχικά το 1947 ότι ανακτήθηκε ένας «ιπτάμενος δίσκος», αλλά στη συνέχεια υποστήριξε ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από μετεωρολογικό μπαλόνι.

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