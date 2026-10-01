Έλενα Χριστοπούλου: Η νέα αγωγή στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου για οφειλόμενες αμοιβές

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καθώς η γνωστή μάνατζερ κατέθεσε νέα αγωγή σε βάρος του μοντέλου και παρουσιάστριας του GNTM, διεκδικώντας οφειλόμενες αμοιβές από την περίοδο της επαγγελματικής τους συνεργασίας.

Η αγωγή κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αφορά, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου, χρήματα που αντιστοιχούν σε τηλεοπτικές συνεργασίες τις οποίες είχε εξασφαλίσει για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το ποσό που διεκδικεί η μάνατζερ φέρεται να ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, με την υπόθεση να προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες νομικές εκκρεμότητες μεταξύ των δύο γυναικών.

Σύμφωνα με το Protothema, η νέα αυτή δικαστική κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση των δύο πρώην συνεργατών έχει πάρει πλέον οριστικά τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμηση, έπειτα από έγκληση της Έλενας Χριστοπούλου. Η υπόθεση συνδέεται με όσα είχε αναφέρει το μοντέλο σε συνέντευξή του και έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών τον Νοέμβριο του 2027.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, παρουσία των δικηγόρων τους, με στόχο να διευθετηθούν οι οικονομικές και επαγγελματικές εκκρεμότητες. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Έλενα Χριστοπούλου, στις απαιτήσεις της περιλαμβάνονταν και οι αμοιβές που θεωρεί ότι δικαιούται από τηλεοπτικές συνεργασίες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, για τις οποίες, όπως αναφέρει, είχε αναλάβει τη διαπραγμάτευση και τη διευθέτηση των όρων.

Οι συζητήσεις, ωστόσο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η διαδικασία διακόπηκε από την πλευρά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία φέρεται να αρνήθηκε να υπογράψει σύμβαση εμπιστευτικότητας. Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, στις 20 Νοεμβρίου 2024, η παρουσιάστρια μίλησε για τη σχέση της με την πρώην συνεργάτιδά της σε συνέντευξη που αποτέλεσε τη βάση της έγκλησης για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η νέα αγωγή για τις οφειλόμενες αμοιβές και η εκκρεμής ποινική υπόθεση διατηρούν τη δικαστική αντιπαράθεση των δύο γυναικών στο προσκήνιο, με την εξέλιξη των διαδικασιών να αναμένεται με ενδιαφέρον.

Διαβάστε επίσης

Τούνη: Στο Παρίσι με τον γιο της

Ράλλη: «Μένουμε ακόμη στο ίδιο σπίτι με τον πρώην σύζυγό μου, οι σχέσεις μας είναι καλές»