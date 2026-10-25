Ανδρουλάκης: Θα θυμόμαστε πάντα τη Φώφη Γεννηματά διατηρώντας ζωντανή την πολιτική της παρακαταθήκη

Στο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση πέντε ετών από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, που τελέστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
Αμέσως μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Η Φώφη Γεννηματά μας λείπει πολύ.
Μας λείπει το δημιουργικό της πείσμα που κράτησε όρθιο το ΠΑΣΟΚ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, βάζοντας τις βάσεις για να μπορέσει να ξαναδιεκδικήσει η παράταξή μας πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα.
Μας λείπει το ήθος της, η ανθρωπιά της, η αξιοπρέπειά της.
Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη, διατηρώντας ζωντανή την πολιτική της παρακαταθήκη».
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