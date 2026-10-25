Ανδρουλάκης: Θα θυμόμαστε πάντα τη Φώφη Γεννηματά διατηρώντας ζωντανή την πολιτική της παρακαταθήκη

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Στο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση πέντε ετών από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, που τελέστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αμέσως μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Η Φώφη Γεννηματά μας λείπει πολύ.

Μας λείπει το δημιουργικό της πείσμα που κράτησε όρθιο το ΠΑΣΟΚ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, βάζοντας τις βάσεις για να μπορέσει να ξαναδιεκδικήσει η παράταξή μας πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα.

Μας λείπει το ήθος της, η ανθρωπιά της, η αξιοπρέπειά της.

Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη, διατηρώντας ζωντανή την πολιτική της παρακαταθήκη».

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