Ενδοοικογενειακή βία: Εκπαίδευση στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στη διερεύνηση περιστατικών

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Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διερεύνηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από 19 έως 23 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με την πρεσβεία της Γαλλίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 22 στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από υπηρεσίες του αρχηγείου της και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, των οποίων τα καθήκοντα συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτέλεσε ο τρόπος ακρόασης ανήλικων θυμάτων και μαρτύρων ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της κατάθεσης.

Ειδικότερα, μέσα από θεωρητική κατάρτιση και πρακτικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν:

στην προσέγγιση και την επικοινωνία με ανήλικα θύματα και μάρτυρες

στη δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος κατά την ακρόαση

σε τεχνικές συνέντευξης που διασφαλίζουν την αξιοπιστία της μαρτυρίας

στην πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίησης και

στην τεκμηρίωση της διαδικασίας για τις ανάγκες της ποινικής διαδικασίας.

Η εκπαίδευση εντάσσεται στη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που χειρίζεται υποθέσεις για ενδοοικογενειακή βία. Στόχος είναι η ενίσχυση της ποιότητας της ανταπόκρισης σε όλη την επικράτεια, μέσω και του πανελλαδικού δικτύου των 63 Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας (Γ.Α.Ε.Β.), όπου υπηρετούν ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί.

Η Ελληνική Αστυνομία αποδίδει, όπως τονίζει, ιδιαίτερη σημασία στη συνεχή και εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού της. Η επαγγελματική επάρκεια των αστυνομικών είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, και ιδίως των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει και διευρύνει διαρκώς τη συνεργασία της με αστυνομικές και δικαστικές Αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, καθώς και με διεθνείς Οργανισμούς, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υιοθέτηση καλών πρακτικών και την από κοινού αντιμετώπιση φαινομένων που απαιτούν συντονισμένη δράση πέραν των εθνικών συνόρων.

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσης επιβεβαιώνει τη στενή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις γαλλικές Αρχές, την οποία αμφότερες οι πλευρές προσβλέπουν να εμβαθύνουν περαιτέρω», αναφέρει το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

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