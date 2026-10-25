A2 μπάσκετ γυναικών: Μεγάλη νίκη στην παράταση για τον Ανδρογέα

O Ανδρογέας επικράτησε με 73-69 του Ιωνικού Ν.Φ. στο Λίντο, σε μια αναμέτρηση που είχε όλα όσα χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο παιχνίδι, με ένταση, ανατροπές, πίεση και αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Ανδρογέας ξεκίνησε καλύτερα και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 12-9, όμως ο Ιωνικός αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο και με επιμέρους 17-6 πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 26-18.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε. Ο Ανδρογέας ανέβασε την ένταση, βρήκε καλύτερες επιλογές στην επίθεση και επέστρεψε στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Με 20 πόντους στην τρίτη περίοδο μείωσε τη διαφορά, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη μέχρι τέλους. Ο Ανδρογέας κατάφερε να ισοφαρίσει σε 58-58 και να στείλει την αναμέτρηση στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η ψυχραιμία και η αποφασιστικότητα έκαναν τη διαφορά. Ο Ιωνικός πέρασε προσωρινά μπροστά, όμως ο Ανδρογέας βρήκε τις απαντήσεις στα πιο κρίσιμα σημεία και με καθοριστικές φάσεις στο φινάλε έφτασε στο τελικό 73-69.

Διαιτητές: Παπαδόπουλος Γρ.-Κατσούγκρης

Δεκάλεπτα: 12-9, 18-26, 38-42, 58-58 (κ.δ.), 73-69 (παρ.)

Ανδρογέας (Ανυφαντάκης, Κόκκινος): Δανδουλάκη 22(3), Μανουσαριάν 14, Ερχαρουί 14(3), Μαργέλου 9(1), Χουγκάζ 8(2), Μανουκάκη 4, Μηλιάρα 2, Διαμαντάκη, Βαρδαβά, Χαλεπάκη.

Ιωνικός ΝΦ (Σκαλωμένος): Στεριοπούλου 6(1), Τζίβα 11, Βιντσιλαίου 8(1), Γεωργακοπούλου 7(1), Θεοδοσουλάκη 15(1), Χόνι 6, Τραγουστή 5(1), Μπαλαμπάνη 11(1), Κλουδά, Ράπτη.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Άμιλλα-Οίαξ Ναυπλίου 62-60

Ανδρογέας-Ιωνικός Ν.Φ. 73-69

Άρης Χολαργού-Δάφνη Αγ. Δημητρίου 71-62

ΑΕΚ Περιστερίου-ΚΑΟ Μελισσίων 53-71

Η βαθμολογία

1) Άρης Χολαργού 8 288-229



2) ΚΑΟ Μελισσίων 8 254-223



3) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 7 268-241



4) Ανδρογέας 6 288-275 1



5) Άμιλλα 6 237-248



6) Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 5 242-255



7) Δαναοί Οίακας Ναυπλίου 4 249-271



8) ΑΕΚ Περιστερίου 4 208-292

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 1/11)



ΚΑΟ Μελισσίων-Άρης Χολαργού



Δάφνη Αγίου Δημητρίου-Ανδρογέας



Οίακας Ναυπλίου-ΑΕΚ Περιστερίου



Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας-Αμιλλα

Πρώτο ιστορικό διπλό για Πλατανιά

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στην Πάτρα ο Πλατανιάς πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας και δεύτερη συνολικά νίκη του στη Women's National League με 64-41 επί του ΚΑΟΝ Εσπέρου.

10λεπτα: 9-21, 17-36, 30-48, 41-64



ΚΑΟΝ Εσπερος (Βαγγέλης Φλωράτος): Καλαμπαλίκη 5, Μπαλάση 8, Τσομπανοπούλου 6, Ζαχαροπούλου 5, Ανδριοπούλου 7, Κουκουλομμάτη 5 (1), Χατζηνικολάου 2, Παναστασοπούλου, Κουτράκου, Οικονόμο 2, Σγουρομάλλη 1.

Πλατανιάς (Τάσος Βαμβακάς): Φελούρη 13 (1), Καλογρίδου 13 (1), Καρδαμάκη Ιωαν. 12, Πιπερίδου 2, Φάρρου 8 (1), Πρασιανάκη 4, Καρδαμάη Ζ. 4, Πατρικάκη, Γκανάτσιου 4, Μπέλλα 2, Νταουντάκη 2, Αργυρίου.

1ος Όμιλος

3η αγωνιστική

Νέοι Εσπερος – ΑΕ Πλατανιά 41-64



Κρόνος – Εύνικος 53-42



Ιπποκράτης Κω – ΖΑΟΝ 32-62



Προφήτης Ηλίας – ΑΟΝΑ 53-43



Αγία Παρασκευή – Προμηθέας Π. 68-56

Η βαθμολογία

1) ΖΑΟΝ 6 200-129 71

2) Κρόνος Γέρακα 6 191-163 28

3) Πλατανιάς Χανίων 5 189-159 30

4) Αγία Παρασκευή 5 177-152 25

5) Προφήτης Ηλίας 5 150-170 -20

6) Προμηθέας Πάτρας 4 174-164 10

7) ΑΟΝ Αργυρούπολης 4 147-161 -14

8) Ιπποκράτης Κω 4 164-194 -30

9) Εύνικος 3 155-184 -29

10) Εσπερος Πάτρας 3 131- 202 -71