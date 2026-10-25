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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδόσφαιρο γυναικών: Πρώτος βαθμός για τις Γυναίκες του ΟΦΗ(vid)

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clock 19:09 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μετά από τρεις αγωνιστικές με ισάριθμες ήττες, σήμερα ήταν η ώρα για τις Γυναίκες του ΟΦΗ να κατακτήσουν τον πρώτο βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα της Α Εθνικής ποδοσφαίρου.

Σε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Οδυσσέα Μοσχάτου, οι Γυναίκες ΟΦΗ έφεραν ισοπαλία 0-0, έχοντας μάλιστα και μια μεγάλη ευκαιρία στο β’ ημίχρονο με την Μπαταούλα για να σκοράρουν. Ωστόσο το αποτέλεσμα κρίνεται θετικό καθώς οι γηπεδούχες πίεσαν ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά αλλά ο ΟΦΗ κράτησε το 0-0.

@Κάποιες επιπλέον γραμμές στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Σοχώρας, λόγω της διεθνούς διοργάνωσης SOCCA, δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της αναμέτρησης της ΡΕΑ με τον Πύργο για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών.

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