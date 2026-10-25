Σκορδά: «Ο γάμος θα γίνει σύντομα, δε θα το κρύψω»

Η Φαίη Σκορδά μίλησε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού για τον γάμο της αλλά και για την τηλεοπτική της επιστροφή.

«Για να μάθετε πότε παντρεύομαι, πρέπει να μάθω εγώ πρώτα. Σύντομα. Να ηρεμήσω και θα οργανωθούν όλα σε έναν μήνα. Δε θα το κρύψω. Είναι κάτι πολύ χαρούμενο, είναι γνωστό. Δε θα το κρύψω. Είμαι πολύ χαρούμενη», είπε η παρουσιάστρια.

«Είναι μια περίοδος αλλαγών για μένα, αλλά αλλαγές όμορφες. Μπορεί ένας κύκλος να τελειώνει γιατί έρχεται κάτι πιο όμορφο και για καλό λόγο. Εγώ τώρα είμαι στο Σαββατοκύριακο. Είναι περίεργο για μένα μετά από τόσα χρόνια στο καθημερινό.

Δεν πρέπει να αποδείξουμε ούτε ποιοί είμαστε, ούτε αν αξίζουε. Αλλά κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Η αλήθεια όμως είναι ότι, εγώ τα τελευταία χρόνια έχω κάνει αρκετές αλλαγές, δεν έχω ηρεμήσει. Έχω αλλάξει εκπομπές, κανάλια, ώρες, ζώνες…Κάποια στιγμή λες λίγο να ηρεμήσω», πρόσθεσε.

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