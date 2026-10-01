Μοιραράκη: "Έχω κακοποιηθεί στον πρώτο γάμο μου"

Η Δέσποινα Μοιραράκη άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή του MEGA, «MEGA Non Stop» και αναφέρθηκε στη σωματική βία που υπέστη στον πρώτο της γάμο.

«Τότε δεν μπορούσα να το λέω, γιατί δεν το έλεγε κανείς, ήταν και τα παιδιά μικρά και τώρα πάντα το λέω σφιγμένα, γιατί δεν είναι ωραίο να ακούνε και τα παιδιά. Όμως βίωσα πολύ άσχημη κατάσταση και χειροδικία αλλά και βωμολοχία πάρα πολλή και έκανα τεράστια υπομονή».

«Τα είχαν δει πολλά εξ αυτών τα παιδιά, τα είχανε ζήσει, αλλά δε θέλω τώρα να τα θυμίσω και να τα επαναφέρω στο προσκήνιο. Είμαι ευαισθητοποιημένη στο θέμα της κακοποίησης των γυναικών, γιατί έχω βιώσει κάτι αντίστοιχο, παρόμοιο, μεγάλο στο παρελθόν με τον πρώτο μου γάμο», σημειώνει

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