Μελίσσια: Συνελήφθη υπεύθυνη κλαμπ για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους

Μετά τη λήξη σχολικού πάρτι και χωρίς την παρουσία γνωστού τράπερ βεβαιώθηκαν οι παραβάσεις για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους, σε μπαρ στα Μελίσσια, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, το σχολικό πάρτι ολοκληρώθηκε στις 10 χθες το βράδυ και χωρίς να παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα. Μετά τη λήξη του σχολικού πάρτι, το κατάστημα λειτούργησε κανονικά από τις 12 τα μεσάνυχτα.

Μετά την έναρξη της κανονικής λειτουργίας, σε αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι σε τέσσερις ανήλικους μαθητές Λυκείου είχε σερβιριστεί αλκοόλ. Σημειώνεται ότι ο τράπερ είχε εμφανιστεί στο συγκεκριμένο κατάστημα το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, τα παιδιά που είχαν καταναλώσει αλκοόλ δεν είχαν κάποιο πρόβλημα και κλήθηκαν οι γονείς τους να τα παραλάβουν. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη η 45χρονη υπεύθυνη του καταστήματος για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από κατανάλωση καπνού και αλκοόλ.

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