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ΕΛΛΑΔΑ

Κεραυνός χτύπησε σπίτι στην Πρέβεζα και προκάλεσε πυρκαγιά (βίντεο)

πυροσβεστική
clock 17:49 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλες υλικές ζημιές προκάλεσε κεραυνός σε διώροφη κατοικία στη Βαλανιδοράχη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί καταστράφηκε ολοσχερώς η σοφίτα του σπιτιού, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο πρώτος όροφος. Παράλληλα, καταστράφηκαν οικιακές συσκευές και αντικείμενα του σπιτιού. Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό των ζημιών.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς οι ιδιοκτήτες της κατοικίας διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απουσίαζαν την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά. Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται στην περιοχή και επιχειρεί για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

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