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Σέρρες: 35χρονος τραυματίστηκε στο στόμα από γυαλί μέσα σε κουλούρι

κουλούρια
clock 13:21 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο στόμα και πιο συγκεκριμένα στη γλώσσα τραυματίστηκε από θραύσμα γυαλιού ένας 35χρονος στις Σέρρες, μετά από κατανάλωση κουλουριού.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο είχε πάει ο 35χρονος μαζί με τον 3χρονο γιο του για να φάνε κουλούρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μισό κομμάτι από το κουλούρι το έδωσε στο παιδί του, ενώ το υπόλοιπο το κατανάλωσε ο ίδιος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σέρρες: Προσφυγή στον ΕΦΕΤ για το κουλούρι με το γυαλί

Όπως ειπώθηκε, μέσα στο κουλούρι υπήρχε ένα θραύσμα 2,1 εκατοστών, από το οποίο τραυματίστηκε στη γλώσσα που σχίστηκε και άρχισε να αιμορραγεί.

Ο 35χρονος στις Σέρρες την τελευταία στιγμή δεν κατάπιε το γυαλί μέσα στο κουλούρι, γεγονός που θα είχε πιο οδυνηρές συνέπειες για τον ίδιο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μετά τον τραυματισμό του μετέβη στο Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε ο δικηγόρος που θα ασκήσει τις νόμιμες ενέργειες, ενημερώνοντας παράλληλα τον Ενιαίο Φορέ

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