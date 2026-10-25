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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α1 ΕΠΣΗ: Τρίποντο με σπουδαία ανατροπή για τον Αετό, νίκη και για τον Ρούβα

Α1 ΕΠΣΗ
clock 18:06 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Αετός Ανωγείων πανηγύρισε σπουδαία εντός έδρας νίκη με 3-2 απέναντι στον Ανθεστίωνα, για την Α1 ΕΠΣΗ, πραγματοποιώντας μάλιστα ολική ανατροπή. Σημαντικό τρίποντο πήρε και ο Ρούβας, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του ΟΦΑ, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Νέου Ηροδότου με τον Μοχό στην Αλικαρνασσό, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Α1 ΕΠΣΗ – 7η αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

ΠΟΑ Β – ΠΑΟΚ 0-4

Μινωική – ΑΕ Κατσαμπά 1-1

14′ Καστελλιανάκης / 89′ Καλαμιώτης

Ρωμανός – Ζαρός 2-0

Αλμυρός – Τύλισος 6-0

30′ Παπουτσιδάκης, 35′, 71′ Καστελιαννάκης, 41′ Φρόκου, 78′ Κόκκινος, 89′ Μαρής

Δαμάστα – ΠΑΝΟΜ 0-6

2′, 62′, 84′ Κομσίου, 16′ Μερτίρι, 42′, 58′ Xριστοφοράκης

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Νέος Ηρόδοτος – Μοχός 0-0

Ρούβας – ΟΦ Αρκαλοχωρίου 2-0

24′ Κομνηνός, 37′ Καλεμάκης

Αετός Ανωγείων – Ανθεστίων 3-2

59′ Βιτώρος, 67′ Παπαφίδης, 79′ Ξυλούρης /16′ Μαγάκης, 32′ Xίντρι

Βαθμολογία

ΠΑΟΚ 19

Ρωμανός 17

ΠΑΝΟΜ 16

Ζαρός 15

Μοχός 14

Νέος Ηρόδοτος 12

Αλμυρός 10

Ρούβας 10

ΑΕΚ 10

Ανθεστίωνας 10

ΟΦΑ 7

Αετός Ανωγείων 6

Μινωική 5

ΠΟΑ Β’ 1

Δαμάστα 1

Τύλισος 1

Επόμενη αγωνιστική (8η)

Νέος Ηρόδοτος – ΠΟΑ Β’

ΠΑΟΚ – Ρούβας

Μοχός – Αετός Ανωγείων

ΟΦΑ – Μινωική

Ανθεστίωνας – Ρωμανός

ΑΕΚ – Αλμυρός

Ζαρός – ΠΑΝΟΜ

Τύλισος – Δαμάστα

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