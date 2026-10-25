Α1 ΕΠΣΗ: Τρίποντο με σπουδαία ανατροπή για τον Αετό, νίκη και για τον Ρούβα

Ο Αετός Ανωγείων πανηγύρισε σπουδαία εντός έδρας νίκη με 3-2 απέναντι στον Ανθεστίωνα, για την Α1 ΕΠΣΗ, πραγματοποιώντας μάλιστα ολική ανατροπή. Σημαντικό τρίποντο πήρε και ο Ρούβας, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του ΟΦΑ, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Νέου Ηροδότου με τον Μοχό στην Αλικαρνασσό, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.
Α1 ΕΠΣΗ – 7η αγωνιστική
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
ΠΟΑ Β – ΠΑΟΚ 0-4
Μινωική – ΑΕ Κατσαμπά 1-1
14′ Καστελλιανάκης / 89′ Καλαμιώτης
Ρωμανός – Ζαρός 2-0
Αλμυρός – Τύλισος 6-0
30′ Παπουτσιδάκης, 35′, 71′ Καστελιαννάκης, 41′ Φρόκου, 78′ Κόκκινος, 89′ Μαρής
Δαμάστα – ΠΑΝΟΜ 0-6
2′, 62′, 84′ Κομσίου, 16′ Μερτίρι, 42′, 58′ Xριστοφοράκης
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Νέος Ηρόδοτος – Μοχός 0-0
Ρούβας – ΟΦ Αρκαλοχωρίου 2-0
24′ Κομνηνός, 37′ Καλεμάκης
Αετός Ανωγείων – Ανθεστίων 3-2
59′ Βιτώρος, 67′ Παπαφίδης, 79′ Ξυλούρης /16′ Μαγάκης, 32′ Xίντρι
Βαθμολογία
ΠΑΟΚ 19
Ρωμανός 17
ΠΑΝΟΜ 16
Ζαρός 15
Μοχός 14
Νέος Ηρόδοτος 12
Αλμυρός 10
Ρούβας 10
ΑΕΚ 10
Ανθεστίωνας 10
ΟΦΑ 7
Αετός Ανωγείων 6
Μινωική 5
ΠΟΑ Β’ 1
Δαμάστα 1
Τύλισος 1
Επόμενη αγωνιστική (8η)
Νέος Ηρόδοτος – ΠΟΑ Β’
ΠΑΟΚ – Ρούβας
Μοχός – Αετός Ανωγείων
ΟΦΑ – Μινωική
Ανθεστίωνας – Ρωμανός
ΑΕΚ – Αλμυρός
Ζαρός – ΠΑΝΟΜ
Τύλισος – Δαμάστα