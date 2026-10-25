Ράλλυ Κρήτης:Nικητές οι Αναπολιωτάκης-Τσιούκας!

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Νικητές του "47oυ Kouzouloglou Ράλλυ Κρήτης 2025" αναδείχθηκαν οι Γιώργος Αναπολιωτάκης-Θανάσης Τσιούκας με Ford Fiesta R5.

Ο πολυνίκης οδηγός του αγώνα, σημειώνοντας το καλύτερο χρόνο σε όλες τις διαδρομές του αγώνα πέτυχε τη ενδέκατη νίκη του σε "Ράλλυ Κρήτης" και μαζί με το συνοδηγό του κατέκτησαν το έβδομο πρωτάθλημα τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου.

Πίσω τους, τερμάτισαν οι Τίτος Τιτάκης - Αλέξανδρος Χαλκιαδάκης με Skoda Fabia R5 κλείνοντας με ακόμα ένα βάθρο, το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ολοκλήρωσαν οι φιναλίστ του θεσμού, Anton Spirov - Alexander Spirov με Hyundai i20N Rally2, που συνεχίζουν τις συχνές παρουσίες τους στο βάθρο του Π.Π.Ρ.Ασφάλτου τη φετινή χρονιά.

Το απόλυτο των νικών στο φετινό πρωτάθλημα στη κατηγορία F2 πέτυχαν οι πρωταθλητές της κατηγορίας Χρήστος Αυγερόπουλος - Στράτος Γιαβάσης με το Peugeot 208 Rally4, που ολοκλήρωσαν στη τέταρτη θέση, επικρατώντας στη κατηγορία F2 για δεύτερη διαδοχική χρονιά ενώ παράλληλα κατέκτησαν τη νίκη και το τίτλο της κλάσης RC4.

Οι νικητές της ομάδας Α, Γιώργος Περουλάκης - Λευτέρης Σαρρής κατάφεραν στη τελευταία ειδική διαδρομή να ξεπεράσουν τους Κύπριους Ιάσωνα Ιάσωνος - Κύρο Γεωργίου (Peugeot 208 Rally4) τερματίζοντας στη πέμπτη θέση.

Εξαιρετικοί οι χρόνοι του Χανιώτικου πληρώματος του Mitsubishi Lancer EvoVIII κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο αν δεν είχε δεχθεί τη χθεσινοβραδινή ποινή θα καταλάμβανε στη δεύτερη θέση του βάθρου.

Άτυχοι στάθηκαν στη τελευταία ειδική διαδρομή, οι Δημήτρης & Μάνος Κτιστάκης εγκατέλειψαν από μηχανική βλάβη ενώ βρίσκονταν στη πρωτοπορία της κατηγορίας F2E.

Με την εξέλιξη αυτή, η νίκη πήγε στα χέρια των Γιώργου Ιωαννίδη - Αναστάση Κτιστάκη (Citroen AX), με τον 18χρονο συνοδηγό να συνδυάζει με επιτυχία το ντεμπούτο του στους ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου.

Κυπελλούχοι στη κατηγορία Α, αναδείχθηκαν οι Λάζαρος Σκουλαριώτης - Μιχάλης Γιαλούρης με Renault Clio RS.

Για την ομάδα Ν, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι νικητές της κλάσης Ν2 Γιάννης Κουτσοδήμος - Σπύρος Βλάγκας (Peugeot 106) που υπερασπίστηκαν με επιτυχία τον τίτλο τους και στη κλάση για τρίτη διαδοχική χρονιά και έφτασαν στη τέταρτη κατάκτηση του κυπέλλου της κλάσης.