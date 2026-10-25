47ο Kouzouloglou Ράλλυ Κρήτης: Μηχανοκίνητος Παλμός και Υπερθέαμα στην Καρδιά του Ηρακλείου!(Φωτο)

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Με τον πιο εντυπωσιακό και εκρηκτικό τρόπο άνοιξε η αυλαία του 47ου Kouzouloglou Ράλλυ Κρήτης, καθώς η νυχτερινή υπερειδική διαδρομή μεταμόρφωσε το κέντρο του Ηρακλείου σε μια αληθινή πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού.

​Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν κάθε σημείο της διαδρομής, δημιουργώντας μια απαράμιλλη ατμόσφαιρα γεμάτη αγωνιστικό παλμό, επευφημίες και ενθουσιασμό.

Το πέρασμα των 39 πληρωμάτων κάτω από τα φώτα της πόλης προσέφερε ένα μοναδικό υπερθέαμα, με τον ήχο των κινητήρων και τα οριακά περάσματα των αγωνιστικών αυτοκινήτων να καθηλώνουν το κοινό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

​Τον ρυθμό στην υπερειδική έθεσαν οι Γιώργος Αναπολιοτάκης - Θανάσης Τσιούκας με Ford Fiesta R5, ακολουθούμενοι από τους Τίτο Τιτάκη - Αλέξανδρο Χαλκιαδάκη με Skoda Fabia R5, ενώ τον τρίτο χρόνο σημείωσαν οι πρωταθλητές F2 2026, Χρήστος Αυγερόπουλος - Στράτος Γιαβάσης με Peugeot 208 Rally4.

Τη τέταρτη θέση κατέλαβαν οι Σπύρος Γαλεράκης - Βασίλης Γαλεράκης (Mitsubishi Lancer Evo VIII) με τους Άγγελο Σφίγγα - Ελίνα Χναράκη (Citroen DS3 R3T) να ακολουθούν πέμπτοι.

Σε απόσταση βολής, με συνολική διαφορά μόλις 1 δευτερολέπτου πίσω τους, μια πεντάδα αξιόμαχων συνδυασμών ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη με το χρόνο στις ορεινές διαδρομές.

​Στην παρθενική τους εμφάνιση στην Κρήτη, οι Ιάσωνας Ιάσωνος - Κύρος Γεωργίου (Peugeot 208) κατέλαβαν την έκτη θέση.

Πίσω τους ακολουθούν οι πολυπρωταθλητές στα Δικίνητα, Δημήτρης & Μάνος Κτιστάκης (Peugeot 306), οι οποίοι στην πρώτη τους φετινή εμφάνιση τέθηκαν επικεφαλής της κατηγορίας F2E, μπροστά από τους αντιπάλους τους Μάνο & Στάθη Νηστικάκη (Citroen Saxo) που βρίσκονται στην όγδοη θέση.

​Τη πρώτη δεκάδα κλείνουν οι ανταγωνιστές στη Νορμάλ κατηγορία αλλά και τη κλάση Ν2, Λευτέρης Ζερβάκης - Βαγγέλης Προβιδάκης (Citroen Saxo), καταδιωκόμενοι στο δέκατο του δευτερολέπτου από τους διεκδικητές του τίτλου Γιάννη Κουτσοδήμο - Σπύρο Βλάγκα (Peugeot 106)

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​Από την άλλη πλευρά, οι διεκδικητές του τίτλου Anton Titov - Alexander Spirov, παρόλο που σημείωσαν το δεύτερο καλύτερο χρόνο της διαδρομής, δέχθηκαν ποινή 10 δευτερολέπτων, η οποία τους ανάγκασε να υποχωρήσουν στην 24η θέση, 11,3 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.

​Αν και οι χρόνοι της υπερειδικής προσέφεραν πλούσιο θέαμα και μια πρώτη ένδειξη για το τι θα ακολουθήσει, το πραγματικό στοίχημα ανοίγεται μπροστά τους τη δεύτερη ημέρα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Η αγωνιστική δράση μεταφέρεται πλέον στα βουνά της Κρήτης, όπου τα πληρώματα θα αναμετρηθούν σε συνθήκες που απαιτούν ταχύτητα, αντοχή και στρατηγική, κρίνοντας τον τελικό νικητή του αγώνα αλλά και τους Πρωταθλητές Ελλάδας για το 2026.

​Η ημέρα περιλαμβάνει τρία επαναλαμβανόμενα περάσματα από την ειδική διαδρομή «Ποταμιές», μήκους 13,80 χιλιομέτρων, η οποία θα διεξαχθεί στις 09:25, 12:13 και 15:01, καθώς και από την ειδική διαδρομή «Απόστολοι», μήκους 12,67 χιλιομέτρων, προγραμματισμένη για τις 10:08, 12:56 και 15:44.

​Ο τερματισμός του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου έχει οριστεί για τις 16:39 στο Δημαρχείο Χερσονήσου, όπου βρίσκεται το Service Park και το Park Fermé, ενώ στον ίδιο χώρο στις 18:30 θα τελεστεί και η απονομή των επάθλων στους νικητές και τους διακριθέντες.

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​Ο αγώνας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της ΟΜΑΕ με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και της ProAction Racing. Αρωγοί και πολύτιμη βοήθεια προσφέρουν επίσης οι Δήμοι Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μίνωα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων. Στο πλευρό του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης βρίσκονται για άλλη μια χρονιά η Ελληνική Αστυνομία, το τμήμα Τροχαίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η «Επίδρασης» ομάδα διαχείρισης ανθρωπιστικών κρίσεων, διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ασφαλείας και ιατρικής περίθαλψης στη διοργάνωση.