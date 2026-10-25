Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου: «Δικαίωση η αθώωση των συναδέλφων μας» - Ζητούν κάμερες στις στολές και προστασία

Την ικανοποίησή της για την αθωωτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου για αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Οι αστυνομικοί αντιμετώπιζαν κατηγορίες για καταγγελλόμενο περιστατικό ξυλοδαρμού 38χρονου στην περιοχή της Αμμουδάρας, τον Μάιο του 2020.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει λόγο για δικαίωση των συναδέλφων της, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολυετή δικαστική διαδικασία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τους παρείχε νομική και ηθική στήριξη από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η υπόθεση αναδεικνύει τις προσωπικές, επαγγελματικές και οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει για έναν αστυνομικό μια σοβαρή καταγγελία και ζητά την ανάληψη θεσμικών πρωτοβουλιών από την Πολιτεία.

Συγκεκριμένα, διεκδικεί την τοποθέτηση καμερών στις στολές των αστυνομικών, με σαφείς κανόνες για τη λειτουργία και τη χρήση του καταγεγραμμένου υλικού, τη δημιουργία οργανωμένης νομικής υπηρεσίας για την υποστήριξή τους σε δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και την εφαρμογή της νομοθεσίας σε περιπτώσεις αποδεδειγμένα ψευδών καταγγελιών.

Η Ένωση τονίζει ότι η προστασία των αστυνομικών που ενεργούν νόμιμα δεν συνιστά προνόμιο ή ασυλία, αλλά προϋπόθεση για την ασφαλή και επαγγελματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τους συναδέλφους της και να διεκδικεί τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της:

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αθωωτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου για τους συναδέλφους μας της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, οι οποίοι αντιμετώπισαν κατηγορίες για καταγγελλόμενο περιστατικό ξυλοδαρμού 38χρονου στην περιοχή της Αμμουδάρας, τον Μάιο του 2020.

Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τους ίδιους τους συναδέλφους μας, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μια πολυετή δικαστική δοκιμασία, αλλά και για την υπηρεσία τους και το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που καθημερινά εκτελεί το καθήκον του υπό δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Η Ένωσή μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των συναδέλφων, παρέχοντάς τους πλήρη νομική και ηθική στήριξη σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Δεν θα μπορούσαμε να πράξουμε διαφορετικά, καθώς η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η έμπρακτη στήριξη των συναδέλφων μας αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση και αδιαπραγμάτευτη αρχή της συνδικαλιστικής μας δράσης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, ανεξάρτητα από τη δικαστική της κατάληξη, αναδεικνύει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το τίμημα που μπορεί να κληθεί να καταβάλει ένας αστυνομικός όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σοβαρή καταγγελία: πολυετή δικαστική εκκρεμότητα, προσωπική και επαγγελματική επιβάρυνση, οικονομικό κόστος και αβεβαιότητα για το μέλλον του.

Η αθώωση δεν μπορεί να αποτελεί το τέλος της συζήτησης. Πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις.

Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση πάγιων αιτημάτων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, τα οποία αποσκοπούν στην ουσιαστική ποινική θωράκιση των αστυνομικών και στη διασφάλιση αντικειμενικών συνθηκών ελέγχου της υπηρεσιακής τους δράσης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (α’ όροφος) Αγ. Αρτεμίου 1 - 71 601 Ν. Αλικαρνασσός – ΤΗΛ. & FAX.:2810/284115 Email: [email protected] – [email protected] ΜΕΛΟΣ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α Δ Ε Δ Υ Τηλ. Προέδρου: 6973406823 Τηλ. Γ. Γραμματέα: 6980718150

Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικούμε:

1. Την τοποθέτηση και χρήση καμερών στις στολές των αστυνομικών.

Με την καθιέρωση σαφούς θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, καταγραφής, φύλαξης και αξιοποίησης του υλικού, ώστε να υπάρχει αντικειμενική αποτύπωση των περιστατικών, να προστατεύονται τόσο οι πολίτες όσο και οι αστυνομικοί και να περιορίζονται οι αβάσιμες καταγγελίες και οι αμφισβητήσεις που δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα.

2. Τη θεσμοθέτηση οργανωμένης νομικής υπηρεσίας για τους αστυνομικούς.

Μιας υπηρεσίας που θα παρέχει έγκαιρη και ουσιαστική νομική συνδρομή στους συναδέλφους οι οποίοι εμπλέκονται σε ποινικές ή άλλες δικαστικές διαδικασίες εξαιτίας της άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ώστε κανένας αστυνομικός να μη μένει μόνος απέναντι σε μια πολυετή δικαστική περιπέτεια.

3. Την εφαρμογή της νομοθεσίας σε περιπτώσεις αποδεδειγμένα ψευδών καταγγελιών.

Όταν αποδεικνύεται ότι μια καταγγελία υποβλήθηκε εν γνώσει της αναλήθειάς της, πρέπει να κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες σε βάρος των υπευθύνων. Η δυνατότητα κάθε πολίτη να καταγγέλλει περιστατικά είναι απολύτως σεβαστή και αναγκαία σε ένα κράτος δικαίου. Εξίσου αναγκαίο, όμως, είναι να αντιμετωπίζονται θεσμικά όσοι αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν αυτό το δικαίωμα καταχρηστικά, με σκοπό να εμπλέξουν αδίκως άλλους σε ποινικές διαδικασίες.

Η προστασία των αστυνομικών που ενεργούν νόμιμα δεν αποτελεί προνόμιο ούτε διεκδίκηση ασυλίας. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια, επαγγελματισμό και προσήλωση στη νομιμότητα, προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά δίπλα σε κάθε συνάδελφο που δοκιμάζεται και να διεκδικεί με συνέπεια τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές.

Οι συνάδελφοί μας δικαιώθηκαν. Το ζητούμενο πλέον είναι η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, ώστε κανένας αστυνομικός να μην αναγκάζεται να δίνει μόνος του έναν πολυετή αγώνα για να αποδείξει την αθωότητά του.

Με εκτίμηση, Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.

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