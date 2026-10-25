Σοκ για Tiktoker: Άνοιξε τον τραπεζικό της λογαριασμό και είδε χρέος σχεδόν 50 δισ. δολαρίων (βίντεο)

Μια συνηθισμένη βραδινή έξοδος με φίλους πήρε απρόσμενη τροπή για τη Maddie McGivern, από την Καλιφόρνια, όταν διαπίστωσε ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός εμφάνιζε ένα ασύλληπτο χρέος, που άγγιζε τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η νεαρή γυναίκα είχε βγει με την παρέα της για ποτό και είχε χρησιμοποιήσει κανονικά την πιστωτική της κάρτα για τις πληρωμές της. Η έκπληξη ήρθε λίγο αργότερα, όταν άνοιξε την εφαρμογή της τράπεζας στο κινητό της, προκειμένου να ελέγξει το υπόλοιπό της. Εκεί είδε να εμφανίζεται αρνητικό ποσό ύψους 49.999.999.697 δολαρίων.

«Ορκίζομαι στον Θεό, δείχνει ότι χρωστάω 49 δισ. δολάρια. Τι να κάνω τώρα;», ακούγεται να λέει σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας την έκπληξή της μπροστά στο απίστευτο νούμερο.

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Το βίντεο στο TikTok συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια κοινοποιήθηκε από φίλη της McGivern. Στα πλάνα διακρίνεται το αρνητικό υπόλοιπο του λογαριασμού της, την ώρα που το διαθέσιμο ποσό εμφανίζεται να ανέρχεται μόλις στα 76,28 δολάρια. Η αντίδραση της νεαρής γυναίκας και η αμηχανία της μπροστά στο αστρονομικό χρέος προκάλεσαν γέλια στην παρέα της, καθώς προσπαθούσε να καταλάβει πώς ήταν δυνατόν να εμφανίζεται ένα τέτοιο ποσό στον λογαριασμό της. Η ίδια επικοινώνησε με την τράπεζά της, από την οποία ενημερώθηκε ότι η ένδειξη οφειλόταν σε τεχνικό σφάλμα.

Παρότι το συμβάν σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2021, το βίντεο εξακολουθεί να αναπαράγεται στα social media. Η δημοσίευση του λογαριασμού @gabefloress στο TikTok έχει ξεπεράσει τις 14 εκατομμύρια προβολές, ενώ έχει συγκεντρώσει περισσότερα από δύο εκατομμύρια likes.

Οι χρήστες της πλατφόρμας σχολίασαν με έκπληξη, αλλά και χιούμορ, το απίστευτο περιστατικό. Ένα από τα σχόλια που ξεχώρισαν εστίαζε στον τρόπο με τον οποίο η McGivern αναφερόταν στα 49 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα επιπλέον 999.999.697 δολάρια που συμπλήρωναν το συνολικό ποσό.

Τελικά, η τράπεζα διόρθωσε το τεχνικό πρόβλημα και η νεαρή γυναίκα δεν αντιμετώπισε περαιτέρω συνέπειες. Η υπόθεση έληξε χωρίς άλλη επίπτωση για την ίδια, πέρα από την αρχική αναστάτωση που προκάλεσε η θέαση ενός τόσο εξωπραγματικού χρέους.

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