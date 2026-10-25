Ηράκλειο: «ΖΕΥΣ» και «Δαίδαλος» θα σκίσουν τον κρητικό ουρανό - Μεγάλη αεροπορική επίδειξη στις 07/11

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Στον Καράβολα, στο Ηράκλειο, μεταφέρεται φέτος η αεροπορική επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή του F-16 «ΖΕΥΣ» και του εκπαιδευτικού αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος».

Η εκδήλωση τα προηγούμενα χρόνια φιλοξενούνταν στην παραλία του Φλοίσβου, στο Παλαιό Φάληρο, ωστόσο φέτος επιλέχθηκε η Κρήτη, με απόφαση του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη. Ο Καράβολας επιλέχθηκε ως χώρος διεξαγωγής, καθώς σε προηγούμενες διοργανώσεις είχε προσελκύσει μεγάλο αριθμό θεατών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντυπωσιακούς ελιγμούς των αεροσκαφών, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συναυλία από την Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας.

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