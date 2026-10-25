Αλβανία: Νέες διαδηλώσεις φοιτητών το μεσημέρι - Επιμένει στον διάλογο ο Ράμα

Μετά την επί 6 ώρες χαοτική κατάσταση βίας και συγκρούσεων στην καρδιά της αλβανικής πρωτεύουσας χθες, ο πρωθυπουργός Ράμα επέμεινε στον διάλογο, αγνοώντας το αίτημα των χιλιάδων εξεγερμένων φοιτητών που το απορρίπτουν και του ζητούν επίμονα να παραιτηθεί. Σήμερα το πρωί επέλεξε να τοποθετήσει μπροστά από το πρωθυπουργικό γραφείο καρέκλες και πέτρινα καθίσματα που είχε χρησιμοποιήσει στα προηγούμενα καλέσματα με την πρόσκληση «Διάλογος».

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και οι φοιτητές ανανεώνουν το ραντεβού τους για σήμερα το μεσημέρι στις 14:00 τοπική ώρα στο υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα φαίνεται να διαχωρίζουν τη στάση τους από το χθεσινό συλλαλητήριο που διοργάνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα του Μπερίσα, καθώς ένα από τα συνθήματα είναι «Ράμα φυλακή Μπερίσα φυλακή».

Οι εικόνες στα Τίρανα χθες το βράδυ ήταν πολεμικές. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στα υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος, πέταξαν μολότοφ στον Δήμο Τιράνων και στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ φωτιά μπήκε και στον περίβολο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής. Στην κεντρική πλατεία οι διαδηλωτές εκτόξευαν επί ώρα βροχή πυροτεχνημάτων εναντίον των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες απαντούσαν με κανόνια νερού, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Συγκλονίζει η εικόνα ενός 28χρονου διαδηλωτή, ο οποίος δέχτηκε πλαστική σφαίρα στο μάτι, σφαδάζει αιμόφυρτος από τον πόνο και δημοσιογράφοι με το βαν του τηλεοπτικού σταθμού τους τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό, χειρουργήθηκε, ωστόσο φαίνεται να έχει χάσει την όραση από το αριστερό του μάτι. Αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα, καθώς σε βιντεοληπτικό υλικό εμφανίζεται να κτυπά με μανία διαδηλωτή λιπόθυμο και πεσμένο στο έδαφος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των χθεσινών επεισοδίων είναι 13 τραυματίες, ανάμεσα τους διαδηλωτές, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι. Η αστυνομία πραγματοποίησε 35 προσαγωγές εκ των οποίων οι 22 έγιναν συλλήψεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα που επικρατεί στην αλβανική πρωτεύουσα οι επιχειρηματίες ανησυχούν καθώς πλήττεται η οικονομική δραστηριότητα. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ματαιώνονται εμπορικές εκθέσεις και πολιτιστικά δρώμενα.

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