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Πάνος Ιωαννίδης: «Δεν παντρεύτηκα για να μη χωρίσω»

ιωαννίδης
clock 13:00 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Πάνος Ιωαννίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και αναφέρθηκε στον τετράχρονο γιο του, Κωνσταντίνο εξηγώντας παράλληλα τον λόγο που δεν παντρεύτηκε με την αγαπημένο του Τζο Κουτρουμάνου.

«Ο γιος μου είναι τεσσάρων, εγώ νομίζω παντρεμένος είμαι δυο χρόνια. Όχι, όχι. Αρχικά να πω κάτι. Δεν είμαι παντρεμένος. Δεν είναι κακό να είσαι παντρεμένος αλλά, δεν το πιστεύω και πολύ. Ποτέ δεν το πίστευα. Δεν είναι ότι είμαι κατά του γάμου, αλλά όλο αυτό το θεσμικό δεν…Καλά κάνουν οι υπόλοιποι που παντρεύονται. Ωραία, να το πω αλλιώς. Δεν παντρεύτηκα για να μη χωρίσω» είπε ο Πάνος Ιωαννίδης.

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