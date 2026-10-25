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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΚΑΣΚ: Με νίκη ξεκίνησε ο Εργοτέλης

εργοτελησ
clock 12:13 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με το… δεξί ξεκίνησε ο Εργοτέλης το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών της ΕΚΑΣΚ  νικώντας με ανατροπή στην έδρα του Αγ. Νικολάου 81-67.

Αναλυτικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2η αγ)

ΑΟΚ Ιεράπετρα – ΑΟΚ Χανιά 62-71

Ηράκλειο – ΟΑ Χανίων 58-62

Αγ. Νικόλαος – Εργοτέλης 67-81

Κύδων – Ακαδημία 63-39

Ρεπό: Κρήτες

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Η συνέχεια (31/10)

Εργοτέλης – ΑΟΚ Ιεράπετρα

ΑΟΚ Χανιά – Κύδων

Ακαδημία – Ηράκλειο

ΟΑ Χανίων – Κρήτες

ΑΟΚ Ιεράπετρα – ΑΟΚ Χανιά 62-71

Δεκάλεπτα: 25-18, 44-33, 57-52, 62-71

ΑΟΚ Ιεράπετρα: Καριώτης 14 (2), Σταυρακάκης 8, Σπυριδάκης 2, Καραλάκης 2, Αρώνης 3, Νικητάκης 13 (3), Μηλάς 8, Στρατάκης 6, Πατεράκης 2, Νάτσος, Τσακιράκης 4.

ΑΟΚ Χανιά: Δάρας, Κανάρος 1, Παντελέλης 2, Αντωνίου 3 (1), Μπουγάς, Κοντογιώργος 15 (1), Κοπίλης 2, Γιαννίκος 20 (4), Μωχάμεντ-Κριτσωτάκης 15, Σεκαδάκης 8, Κουμαρτζάκης 5.

Ηράκλειο – ΟΑ Χανίων 58-62Δεκάλεπτα: 18-23, 30-34, 45-50, 58-62

Ηράκλειο ΟΑΑ: Βλαχάκης 16 (1), Ηλίας 2, Μακράκης, Βαμβουκάκης 6, Βαρδαβάς, Αθανασιάδης 6 (2), Λεφής 10, Σταμπούλης 11, Καραγιαννάκης 2, Χλαπάνης 1, Χαλαμπαλάκης, Δαγαλάκης 4.

ΟΑ Χανίων: Σαρρής, Ιωακειμίδης 13 (1), Περουλάκης 17 (3), Τσιλιμίγκρας 2, Τσαχάκης 6, Σαλιβουράκης, Σκέμπι 3, Καφτάνης 6 (2), Βομβολάκης 10, Σταθάκης 5.

Αγιος Νικόλαος – Εργοτέλης 67-81

Δεκάλεπτα: 22-12, 37-37, 50-56, 67-81

Αγιος Νικόλαος: Κουλεντάκης 4, Κουτουλάκης 2, Παπαδάκης, Φούντας 3 (1), Χατζάκης, Χριστοδουλάκης 11 (1), Ιωάννου 2, Σκαλαίος 4, Τζώρας 20 (2), Κριθινάκης 13 (3), Κωνσταντάρας 8 (1).

Εργοτέλης: Σούτας 4, Ηλιάκης 6, Πέτρου 20, Βλαχάκης, Μπαγλάνης 5, Μπαρλάς 17, Βιδάκης 6, Πανταζόπουλος 2, Παπαμαργαρίτης 15 (2), Αβανίδης, Μαματζάκης 2, Κυρίτση 4.

Κύδων – Ακαδημία 63-39

Δεκάλεπτα: 14-14, 35-20, 55-32, 63-39.

Κύδων: Κόης 8, Κουτζόγλου 2, Δημητρακόπουλος 15, Σπυρόπουλος, Γυπαράκης 4, Λιοδάκης 4, Μαυρεδάκης 6, Μαλαμάς 2, Λακωνίτης 2, Κικίδας 2, Μπαγάκης 14, Ανδριανάκης 4.

Ακαδημία: Θυμιατζής, Κωνσταντινίδης 2, Κρητικός, Ξυδάκης 1, Βαλμάς 15 (4), Κοτρώτσιος 2, Βουρβαχάκης, Ζαχαράκης 10, Ηλιάδης 5 (1), Βοσκάκης 2, Καλωστός 2.

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