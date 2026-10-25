National League 2: Το Ρέθυμνο επικράτησε στο κρητικό ντέρμπι με τον Ηρόδοτο

Ο Ηρόδοτος δεν μπόρεσε να επιστρέψει στις επιτυχίες, καθώς στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 3ου Ομίλου της National League 2, έχασε στο «σπίτι» του με 71-62 από το πρωτοπόρο Ρέθυμνο.



Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν 7-0 και 10-2 στο ξεκίνημα. Σταδιακά, βέβαια, οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις στο σκοράρισμα και στο 5’ μείωσαν σε 11-12, με 6-0 σερί. Οι Ρεθεμνιώτες, ωστόσο, έτρεξαν, από την πλευρά τους, κι εκείνοι ένα 6-0 και στο 8’ ήταν μπροστά 18-11 , για να κλείσει το δεκάλεπτο με το υπέρ τους 24-18.



O Ηρόδοτος πλησίαζε στους 2 και πάντα το Ρέθυμνο είχε με σωστό μοίρασμα του παιχνιδιού τον τρόπο ν’ ανοίγει την ψαλίδα… Το 26-28, επομένως, έγινε 26-34 στα 4:33’’ πριν το φινάλε του ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε 33-38.



Στο 22’ ο Ηρόδοτος βρέθηκε ξανά στο -2 (38-40), αλλά το «σκηνικό» ήταν και πάλι το ίδιο, με τους παίκτες του Κούμουλου να συμπληρώνουν ένα αναπάντητο 9-0 και να πηγαίνουν σε διψήφια διαφορά (38-49) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση κι ενώ απέμεναν 5:26’’ για να τελειώσει η 3η περίοδος. Στο 30’, μάλιστα, οι νικητές ξέφυγαν 15 πόντους (44-59).



Ο Ηρόδοτος δεν κατάφερε να επιστρέψει στο ματς στο τελευταίο δεκάλεπτο και ο αντίπαλος μπόρεσε να διαχειριστεί το προβάδισμα του για να κλείσει η συνάντηση με71-62.

Δεκάλεπτα: 18-24, 33-38, 44-59, 62-71

Ηρόδοτος: Φιολιτάκης, Κυρκάκης, Μηλαθιανάκης Μ. 8, Λαμπράκης 4, Καρλής Εμ, Βιτωράκης 2, Τέιλορ 3, Καβαλαράκης 15, Κατσιαμάγκος, Καρλής Μ. 8, Παπαδάκης, Κράφορντ 22.

Ρέθυμνο: Σκουλαριώτης 7, Καλύβας 2, Γιοβάνοβιτς 16, Παπαβασιλείου 2, Λιβανός 11, Στέβοβιτς Ντ., Τασιούδης 9, Στέβοβιτς, Μ. 7,Καλαμπόγιας 4, Κουτσαντωνάκης 6, Πέτγουεϊ 7, Ντρίνιτς.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Κούμουλος (ΡΕΘΥΝΜΝΟ(: «Πιεστήκαμε αρκετά. Ξέραμε ότι ο Ηρόδοτος έχει μικρή εμπειρία, αλλά έχει ενθουσιασμό και παιδιά με αθλητικές ικανότητες, ενώ έχει παλέψει σε όλα τα παιχνίδια του. Περίμενα το ματς, όπως εξελίχθηκε. Είμαστε πιο ποιοτική ομάδα, με δύο παίκτες σε κάθε θέση και στα προβλήματα, που μας έβαλε ο κόουτς, καταφέραμε να βρούμε λύσεις. Για μας η συνέχεια περιλαμβάνει μόνο το επόμενο παιχνίδι, ενώ στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Συγχαρητήρια στον κόουτς Κριμίλη για τη δουλειά του»

Κριμίλης(ΗΡΟΔΟΤΟΣ) «Συγχαρητήρια στο Ρέθυμνο, που είναι μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και έχει βάθος. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε ενέργεια, όμως δεν αγχώσαμε πολύ τον αντίπαλο, καθώς είχε τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή. Θεωρώ ότι το παιχνίδι κρίθηκε στην πολύ κακή άμυνα στο πικ εν ρολ, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ χάσαμε και τη μάχη των ριμπάουντ. Παρόλα αυτά είμαστε ικανοποιημένοι από την προσπάθεια των παιδιών. Συνεχίζουμε τη δουλειά και τώρα έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα τοπικό ντέρμπι, με τον ΟΦΗ, μία ομάδα έμπειρη, που αδικείται από τη θέση της στη βαθμολογία. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε έτοιμοι και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας».